Antalya'nın Manavgat ilçesinde binada çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde beş katlı apartmanın zemininde bulunan döşeme atölyesinde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada bulunanlar ekiplerce tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 12 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bazı ev ve iş yerleri hasar gördü. (AA)