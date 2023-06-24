2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına katılan adaylar için 2022 yılında yerleştirme sonuçlarına göre Antalya'daki liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan verilere göre, öğrenciler ve aileleri tercih yaparken bu bilgileri dikkate almalıdır. İşte Antalya'da yer alan bazı liselerin 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri:
İşte Antalya Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|476,40
|0,63
|0,64
|Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|462,13
|1,67
|1,89
|Antalya / Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|449,81
|2,84
|2,56
|Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,24
|2,9
|3
|Antalya / Kepez / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|448,05
|3,04
|3,05
|n(Kız/Erkek)
|İngilizce
|349,81
|20,51
|–
|Antalya / Alanya / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|349,57
|20,57
|–
|Antalya / Döşemealtı / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|345,96
|21,52
|20,58
|Antalya / Kepez / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|344,53
|21,89
|20,25
|Antalya / Muratpaşa / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|342,50
|22,42
|18,58
|Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|339,18
|23,33
|23,43
|Antalya / Kepez / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|336,44
|24,09
|36,58
|Antalya / Muratpaşa / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|330,95
|25,69
|27,59
|Antalya / Muratpaşa / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|323,15
|28,12
|27,28
|Antalya / Finike / Finike Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|321,04
|28,81
|–
|Antalya / Kepez / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|311,97
|31,85
|32,08
|Antalya / Muratpaşa / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|303,69
|34,85
|41,01
|Antalya / Döşemealtı / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|300,38
|36,12
|37,66
|Antalya / Alanya / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|298,83
|36,7
|28,43
|Antalya / Finike / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|294,13
|38,56
|26,79
|Antalya / Manavgat / Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|294,00
|38,61
|33,87
|Antalya / Serik / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|290,15
|40,2
|27,58
|Antalya / Konyaaltı / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|285,74
|42,09
|41,51
|Antalya / Alanya / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|284,64
|42,57
|44,05
|Antalya / Manavgat / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,37
|43,14
|30,13
|Antalya / Demre / Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|277,02
|46,04
|–
|Antalya / Manavgat / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|275,08
|46,97
|27,83
|Antalya / Muratpaşa / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|274,02
|47,46
|–
|Antalya / Konyaaltı / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|273,32
|47,81
|41,51
|Antalya / Elmalı / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|272,25
|48,32
|34,22
|Antalya / Muratpaşa / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|272,17
|48,36
|–
|Antalya / Konyaaltı / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|266,35
|51,29
|–
|Antalya / Muratpaşa / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|266,25
|51,34
|–
|Antalya / Alanya / Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,21
|56,15
|–
|Antalya / Alanya / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,02
|56,26
|58,01
|Antalya / Alanya / Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,78
|60,38
|–
|Antalya / Muratpaşa / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,61
|60,48
|–
|Antalya / Gazipaşa / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|248,84
|60,93
|94,23
|Antalya / Aksu / Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|245,01
|63,28
|–
|Antalya / Serik / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|243,12
|64,44
|59,7
|Antalya / Korkuteli / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|243,02
|64,51
|76,82
|Antalya / Aksu / Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,28
|66,87
|–
|Antalya / Kepez / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|235,40
|69,4
|81,64
|Antalya / Serik / Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|229,54
|73,37
|–
|Antalya / Kumluca / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|225,83
|75,91
|46,61
|Antalya / Kaş / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|225,52
|76,12
|42,6
|Antalya / Akseki / Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|218,48
|81
|–
|Antalya / Manavgat / Şule-Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|211,53
|85,67
|–
|Antalya / Kaş / Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|205,37
|89,44
|–
|Antalya / Döşemealtı / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|204,15
|90,13
|–
|Antalya / Kaş / Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|200,70
|91,96
|–
|Antalya / Kemer / Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|200,01
|92,3
|–
|Antalya / Kemer / Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|196,50
|93,9
|–
|Antalya / Döşemealtı / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|193,55
|95,09
|–
|Antalya / Manavgat / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|191,56
|95,78
|–
|Antalya / Kaş / Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|182,58
|98,08
|–
|Antalya / Manavgat / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|170,66
|99,48
|–
Yukarıda bahsedilen liselerin yanı sıra Antalya'da bulunan diğer liselerin de taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Öğrenciler ve aileleri, bu verileri dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve öğrencinin yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseye yönlendirmelidir.
MEB tarafından yayınlanan verilere göre Antalya Liseleri 2023 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. Bu bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri ve yerel haber kaynakları da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.
Antalya ilindeki liselere yerleşecek öğrencilerin, 2023 LGS sonuçlarına göre taban puanlar ve yüzdelik dilimlere dikkat etmeleri önemlidir. Böylece, öğrencilerin eğitim hayatlarına en uygun liselere yerleşmeleri sağlanabilirKaynak: HABER MERKEZİ