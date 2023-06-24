2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına katılan adaylar için 2022 yılında yerleştirme sonuçlarına göre Antalya'daki liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan verilere göre, öğrenciler ve aileleri tercih yaparken bu bilgileri dikkate almalıdır. İşte Antalya'da yer alan bazı liselerin 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri:

İşte Antalya Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 476,40 0,63 0,64 Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 462,13 1,67 1,89 Antalya / Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 449,81 2,84 2,56 Antalya / Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,24 2,9 3 Antalya / Kepez / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 448,05 3,04 3,05

n(Kız/Erkek) İngilizce 349,81 20,51 – Antalya / Alanya / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 349,57 20,57 – Antalya / Döşemealtı / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 345,96 21,52 20,58 Antalya / Kepez / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 344,53 21,89 20,25 Antalya / Muratpaşa / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 342,50 22,42 18,58 Antalya / Muratpaşa / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 339,18 23,33 23,43 Antalya / Kepez / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 336,44 24,09 36,58 Antalya / Muratpaşa / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 330,95 25,69 27,59 Antalya / Muratpaşa / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 323,15 28,12 27,28 Antalya / Finike / Finike Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 321,04 28,81 – Antalya / Kepez / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 311,97 31,85 32,08 Antalya / Muratpaşa / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 303,69 34,85 41,01 Antalya / Döşemealtı / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 300,38 36,12 37,66 Antalya / Alanya / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 298,83 36,7 28,43 Antalya / Finike / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 294,13 38,56 26,79 Antalya / Manavgat / Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 294,00 38,61 33,87 Antalya / Serik / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 290,15 40,2 27,58 Antalya / Konyaaltı / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 285,74 42,09 41,51 Antalya / Alanya / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 284,64 42,57 44,05 Antalya / Manavgat / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 283,37 43,14 30,13 Antalya / Demre / Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 277,02 46,04 – Antalya / Manavgat / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 275,08 46,97 27,83 Antalya / Muratpaşa / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 274,02 47,46 – Antalya / Konyaaltı / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 273,32 47,81 41,51 Antalya / Elmalı / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 272,25 48,32 34,22 Antalya / Muratpaşa / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 272,17 48,36 – Antalya / Konyaaltı / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 266,35 51,29 – Antalya / Muratpaşa / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 266,25 51,34 – Antalya / Alanya / Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,21 56,15 – Antalya / Alanya / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,02 56,26 58,01 Antalya / Alanya / Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 249,78 60,38 – Antalya / Muratpaşa / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 249,61 60,48 – Antalya / Gazipaşa / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 248,84 60,93 94,23 Antalya / Aksu / Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 245,01 63,28 – Antalya / Serik / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,12 64,44 59,7 Antalya / Korkuteli / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 243,02 64,51 76,82 Antalya / Aksu / Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 239,28 66,87 – Antalya / Kepez / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 235,40 69,4 81,64 Antalya / Serik / Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 229,54 73,37 – Antalya / Kumluca / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 225,83 75,91 46,61 Antalya / Kaş / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 225,52 76,12 42,6 Antalya / Akseki / Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 218,48 81 – Antalya / Manavgat / Şule-Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 211,53 85,67 – Antalya / Kaş / Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 205,37 89,44 – Antalya / Döşemealtı / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 204,15 90,13 – Antalya / Kaş / Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 200,70 91,96 – Antalya / Kemer / Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 200,01 92,3 – Antalya / Kemer / Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 196,50 93,9 – Antalya / Döşemealtı / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 193,55 95,09 – Antalya / Manavgat / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 191,56 95,78 – Antalya / Kaş / Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 182,58 98,08 – Antalya / Manavgat / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 170,66 99,48 –

Yukarıda bahsedilen liselerin yanı sıra Antalya'da bulunan diğer liselerin de taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Öğrenciler ve aileleri, bu verileri dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve öğrencinin yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseye yönlendirmelidir.

MEB tarafından yayınlanan verilere göre Antalya Liseleri 2023 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. Bu bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri ve yerel haber kaynakları da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.

Antalya ilindeki liselere yerleşecek öğrencilerin, 2023 LGS sonuçlarına göre taban puanlar ve yüzdelik dilimlere dikkat etmeleri önemlidir. Böylece, öğrencilerin eğitim hayatlarına en uygun liselere yerleşmeleri sağlanabilir