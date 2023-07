Antalya, Türkiye'nin en popüler turistik destinasyonlarından biri olarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Tatilcilerin gözdesi olan Antalya, muhteşem plajları ve denize girilecek birçok harika yer ile ün kazanmıştır. Peki, Antalya'da denize girebileceğiniz en güzel noktalar neresidir? Hangi plajlar en popülerdir? İşte Antalya'nın deniz, kum ve güneş keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz yerlere ve merak edilen sorulara yanıtlar.

Antalya'nın ünlü plajları arasında Patara Plajı, Konyaaltı Sahili, Lara Plajı ve Kaputaş Plajı öne çıkmaktadır. Patara Plajı, 18 kilometrelik uzun kumsalı ve doğal güzelliğiyle dikkat çekerken, Konyaaltı Sahili şehir merkezine yakınlığı ve tesislerinin zenginliğiyle tatilcilerin favorisidir. Lara Plajı, lüks otelleri ve güzel plajıyla ünlüdür. Kaputaş Plajı ise benzersiz turkuaz renkteki deniziyle görenleri büyüler.

Antalya'da halk plajları da geniş bir seçenek sunmaktadır. Antalya'nın farklı bölgelerinde yer alan halk plajları, şezlong ve şemsiye imkanlarıyla donatılmıştır ve hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği noktalardır.

Antalya'nın gizli koyları da keşfedilmeye değerdir. Bu koylar, turist akınından uzak, sakin ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir deneyim sunar. Antalya'nın gizli koylarında yüzme keyfi yapabilir ve huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz.

Antalya'da özel olarak kadınlara ayrılmış Kadınlar Plajı da bulunmaktadır. Bu plaj, kadınların rahatlıkla denize girebileceği özel bir alan sunmaktadır.

Antalya'nın denize girilecek yerleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve tatilinizi planlamak için bu yazıyı okumaya devam edin. Antalya'nın eşsiz güzellikleri ve zengin plaj seçenekleri ile unutulmaz bir deniz tatili geçirmek için şimdi harekete geçin!

Antalya, Türkiye'nin turizm başkenti olarak ün kazanmış, her yıl milyonlarca turistin akın ettiği bir tatil merkezidir. Antalya'nın eşsiz doğası, antik kentleri, şelaleleri ve mağaralarının yanı sıra plajlarıyla da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz birçok destinasyon Antalya'da sizi bekliyor.

Antalya, sahip olduğu 640 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye'nin en popüler deniz turizmi merkezlerinden biridir. Konyaaltı, Belek, Alanya, Lara, Kemer, Finike, Demre ve Kaş gibi bölgelerde birbirinden güzel plajlar bulunmaktadır. Türkiye genelindeki mavi bayraklı plajların yarısı da Antalya sınırları içerisinde yer almaktadır.

Antalya'nın popüler plajları arasında Kleopatra Plajı, Kaputaş Plajı, Lara Halk Plajı, Konyaaltı Halk Plajı, Phaselis Koyu, Beldibi Plajı, Adrasan Plajı, Olimpos Plajı, Patara Plajı, Çıralı Plajı ve Damlataş Plajı öne çıkmaktadır. Bu plajlarda masmavi denizin ve güneşin keyfini çıkarabilir, deniz sporlarına katılabilir veya sadece kumsalda dinlenebilirsiniz.

Antalya'nın güzel sahillerinde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak için konaklama seçenekleri de oldukça geniştir. Antalya Otelleri sayfamızı inceleyerek size en uygun oteli seçebilir ve konaklamanızı mükemmel bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Antalya'nın plajları ve otelleriyle dolu güzelliklerini keşfetmek için bu yazıyı okumaya devam edin. Masmavi denizin, altın kumların ve güneşin keyfini çıkarmak için Antalya sizleri bekliyor!

Kleopatra Plajı

Antalya'nın Alanya sahilinde yer alan Kleopatra Plajı, mutlaka ziyaret etmeniz gereken önemli bir tatil noktasıdır. Plaj, adını Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan almıştır ve dünya genelinde tanınan bir plajdır. Antalya şehir merkezine 130 kilometre uzaklıkta bulunur ve Mersin - Antalya yolunu takip ederek, taksi veya Alanya dolmuşlarıyla ulaşabilirsiniz.

Kleopatra Plajı, toplamda 2 kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeker. Plajın masmavi denizi, tuzlu bir yapısıyla bilinir ve burada gün boyu keyifli vakit geçirebilirsiniz. Plajın etrafında bulunan tesisler, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılamak için hizmet verir. Ayrıca plajda soyunma kabini, duş ve tuvalet gibi olanaklar da bulunmaktadır.

Kleopatra Plajı'nda su sporları yapabilir ve özel aktivitelere katılabilirsiniz. Ayrıca plaja yakın olan Damlataş Mağarası'nı da ziyaret edebilir ve Damlataş Plajı'nda denize girebilirsiniz. Bu güzel plajda unutulmaz anılar biriktirebilir ve keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Kaputaş Plajı

Antalya'nın popüler plajlarından biri olan Kaputaş Plajı, Kaş ile Kalkan arasında yer almaktadır. Plaj, Antalya şehir merkezine 200 kilometre uzaklıkta Kaş ilçesi sınırlarında bulunur. Kaputaş Plajı'na ulaşmak için Antalya - Denizli yolunu takip ederek Elmalı yönüne gitmek, taksi veya Kaş dolmuşlarını kullanmak mümkündür.

Doğal güzellikleriyle ünlü Kaputaş Kanyonu'nun en güzel noktasında bulunan Kaputaş Plajı, kayalık alanların mavi denizle buluştuğu etkileyici bir atmosfere sahiptir. Bölge halkı tarafından Kanyonağzı Plajı olarak da bilinen plaj, sit alanı olarak korunmaktadır. Plaj, yol seviyesinin biraz altında yer aldığı için yaklaşık 200 adet merdivenden inerek ulaşılabilir.

Plajın sahili küçük çakıl taşları ve altın rengi kumlarla karışık bir yapıya sahiptir. Denizde de zaman zaman çakıl taşları bulunmaktadır. Deniz oldukça berraktır ancak denize girecekseniz deniz ayakkabısı kullanmanız önerilir. Deniz kısmen sığdır ancak 5 metreyi geçtikten sonra derinleşir.

Kaputaş Plajı'na giriş ücretsizdir.

Kaputaş Plajı, eşsiz güzelliğiyle turistlerin ilgisini çeken bir plajdır. Eğer Kaputaş Plajı'na yakın bir tatil planlıyorsanız, Kaş Otelleri sayfasına göz atarak size en uygun oteli seçebilir ve rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.

Lara Halk Plajı

Lara Halk Plajı, Antalya'nın en popüler plajlarından biridir. Muratpaşa sahilinde bulunan plaj, Antalya'nın merkez ilçelerinden biri olan Muratpaşa'ya 15 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Plaja ulaşmak için Aspendos Bulvarı'ndan sahil yönüne doğru ilerlemek, taksi kullanmak veya otogardan hareket eden Lara dolmuşlarını kullanmak mümkündür.

Lara Halk Plajı, Antalya'nın popüler ve mavi bayraklı plajlarından biridir. Uzun sahilinde yürüyüşler yapabilir ve masmavi denizinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Plaj, ince kumlarla kaplı olup, birçok işletme hizmet vermektedir. Yiyecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tesisler bulunmaktadır ve plajda duş, tuvalet ve giyinme kabini gibi imkanlar da sunulmaktadır.

Lara, temiz kumsallarıyla ünlü bir bölgedir ve burada tatil planlamak isterseniz, Lara Otelleri sayfasını inceleyerek size uygun olan oteli seçebilir ve rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.

Konyaaltı Halk Plajı

Konyaaltı Halk Plajı, Antalya'nın en popüler plajlarından biridir. Antalya şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Plaja ulaşmak için özel araçla Adnan Menderes Bulvarı'ndan batıya doğru ilerlemek, taksi kullanmak veya otogardan hareket eden Konyaaltı dolmuşlarını kullanmak mümkündür.

Konyaaltı Halk Plajı, Türkiye'nin en uzun plajlarından biri olup, mavi bayrak ödülüne sahiptir ve temizlik ve bakım açısından iyi bir durumdadır. Plajın girişinden itibaren deniz sığdır, ancak ilerledikçe derinleşmeye başlar. Bu nedenle, çocuklu ailelerin dikkatli olmaları önemlidir. Plaj çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolları da bulunmaktadır.

Konyaaltı Halk Plajı'nda duş, giyinme kabini ve tuvalet gibi imkanlar bulunmaktadır. Ayrıca çevrede birçok büfe ve restoran da hizmet vermektedir.

Konyaaltı Halk Plajı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir plajdır ve Antalya'da tatil yapmayı planlayanlar için önemli bir durak olarak kabul edilmektedir.

Phaselis Koyu

Phaselis Koyu, Kemer ilçesinde bulunan ve Phaselis Antik Kenti'nin yakınında yer alan bir koydur. Antalya şehir merkezine 57 kilometre uzaklıktadır. Phaselis Koyu'na ulaşmak için özel araçla Kemer'e kadar sahil yolunu takip etmek, taksi kullanmak veya Kemer dolmuşlarını kullanmak mümkündür. Koyda hem denize girebilir hem de antik kenti gezebilirsiniz.

Phaselis Koyu, Olympos Beydağları Milli Parkı'nın içerisinde yer almaktadır ve muhteşem sahillere sahiptir. Turkuaz renkteki denizi, sığ olması nedeniyle çocuklu aileler ve yüzme konusunda deneyimli olmayanlar tarafından tercih edilmektedir.

Phaselis Koyu'na gitmeden önce ihtiyaçlarınızı tedarik etmeniz önerilir, çünkü koyda herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Yeşil ağaçlarla çevrili ve sakin bir atmosfere sahip olan Phaselis Koyu'nda doğa yürüyüşleri yapabilir veya piknik yapabilirsiniz.

Phaselis Koyu, doğal güzelliği ve tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerini etkileyen bir destinasyondur. Antik kent ile birleşen güzel plajlarıyla huzurlu bir tatil deneyimi sunmaktadır.

Beldibi Plajı

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesi sahilinde bulunan Beldibi Plajı, Antalya şehir merkezine 28 kilometre uzaklıktadır. Plaja ulaşım, Antalya şehir merkezinden özel araçla sahil yolunu batıya doğru takip ederek, taksi veya Kemer dolmuşlarıyla sağlanabilmektedir.

Beldibi Plajı, mavi bayraklı bir plaj olup temiz bir yapıya sahiptir. Plajın sahil kısmı kumlu olup denize girişlerde çakıl taşları bulunmaktadır, bu nedenle deniz ayakkabısı giymeniz tavsiye edilmektedir. Sahil uzunluğu yaklaşık olarak 300 metredir.

Plaj boyunca birçok su sporu yapabileceğiniz işletmeler bulunmaktadır. Su kayağı, jet ski, parasailing ve su altı dalışı gibi çeşitli aktivitelere katılma imkanınız vardır. Plajda ayrıca duş, giyinme kabini ve tuvalet gibi olanaklar da bulunmaktadır.

Beldibi Plajı, güzel sahil yapısı ve su sporları imkanlarıyla ziyaretçilere eğlenceli bir deneyim sunmaktadır. Temiz ve güvenli bir ortamda denize girebilir, su sporlarıyla heyecan dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Adrasan Plajı

Antalya'nın popüler plajlarından biri olan Adrasan Plajı, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan beldesinde yer almaktadır. Plaj, sakin ve doğal güzelliklerle çevrili bir konuma sahiptir. Antalya şehir merkezinden özel araçla sahil yolunu Kumluca'ya kadar takip ederek, taksi veya Kumluca dolmuşlarıyla ulaşım sağlanabilir.

Adrasan Plajı yaklaşık 2 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Plajın etrafını çevreleyen çam ağaçları, doğal güzelliği ile dikkat çekmektedir. Plajın çevresinde doğa yürüyüşleri yapabilir ve güneşin doğuşu ve batışını en güzel şekilde izleyebilirsiniz.

Adrasan Plajı, sit alanı olarak korunan bir bölge olduğundan su altı dalışı gibi aktivitelerle deniz altındaki canlıları keşfedebilirsiniz. Plajda duş, giyinme kabini ve tuvalet gibi olanaklar bulunmaktadır. Ayrıca çevredeki kafelerden çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Adrasan Plajı, doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle ziyaretçilere huzurlu bir deneyim sunmaktadır. Temiz denizi ve çevresindeki doğal güzelliklerle unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz.

Olimpos Plajı

Kumluca ilçesi sınırlarında bulunan Olimpos Plajı, Antalya'nın doğal güzellikleriyle ünlü bir plajıdır. Antalya şehir merkezine 95 kilometre uzaklıkta bulunan plaja, özel araçla sahil yolunu batıya doğru takip ederek, taksi veya Ulupınar dolmuşlarıyla ulaşabilirsiniz.

Olimpos Plajı, Yazır Köyü sınırlarında yer almaktadır ve 1. derecede sit alanı olarak korunmaktadır. Bu nedenle plajda herhangi bir işletme bulunmamaktadır, ancak plaj temiz ve bakımlıdır.

Olimpos Plajı'na gitmeden önce kendi ekipmanlarınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Plajda şezlong ve şemsiye hizmeti sunulmamaktadır. Plajın batı ucunda Çıralı Plajı bulunmaktadır ve buraya yürüyerek giderek caretta carettaların yuvalarını gözlemleyebilirsiniz.

Olimpos Plajı, doğal güzelliği ve sessiz atmosferiyle ziyaretçilere huzurlu bir deneyim sunmaktadır. Doğal yaşamı koruma altında olan plajda denizin ve kumsalın keyfini çıkarabilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve çevredeki doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz.

Patara Plajı

Kaş ilçesine bağlı Gelemiş beldesinde bulunan Patara Plajı, Antalya'nın en popüler plajlarından biridir. Antalya şehir merkezine 220 kilometre uzaklıkta yer alan plaja, özel araçla Kumluova tabelasını takip ederek ulaşabilirsiniz. Ayrıca taksi veya Gelemiş dolmuşlarını da kullanabilirsiniz.

Patara Plajı, dünya çapında bilinen en uzun plajlardan biridir ve toplamda 12 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Patara Yılı ilan edilmiştir ve büyük bir önem kazanmıştır. Aynı zamanda plaj, caretta carettaların yumurta bıraktığı noktalardan biri olarak bilinmektedir.

Patara Plajı, berrak ve temiz bir denize sahiptir. Sahili kumlu yapıdadır ve denizi genellikle dalgasız ve kısmen sığdır. Bu nedenle çocuklu aileler tarafından tercih edilmektedir. Plaja girişler 08:00 ile 19:00 saatleri arasında yapılabilmektedir.

Patara Plajı, doğal güzellikleri, uzun sahil şeridi ve caretta carettalarıyla ünlüdür. Plajda güneşlenerek dinlenebilir, denizin keyfini çıkarabilir ve kumsalda yürüyüşler yapabilirsiniz. Ayrıca çevredeki tarihi kalıntıları keşfedebilir ve plajın doğal yaşamına tanık olabilirsiniz.

Çıralı Plajı

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde yer alan Çıralı Plajı, Antalya şehir merkezine 95 kilometre uzaklıktadır. Plaja ulaşım, özel araçla sahil yolunu batı yönünde Ulupınar tabelasını takip ederek veya taksi veya Kemer dolmuşlarıyla gerçekleştirilebilir.

Çıralı Plajı, Olimpos Plajı'na oldukça yakın bir mesafede bulunmaktadır. Plaj, dere yataklarından akan suların denize karıştığı bir bölgede yer aldığı için suyu oldukça soğuktur. Ancak suyun berraklığı dikkat çekicidir.

Çıralı Plajı, caretta carettalara ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Ayrıca bölgede nesli tükenmekte olan kuş türleri de gözlemlenebilir. Plaj, 1. derece sit alanı olarak korunmaktadır ve yapılaşmaya izin verilmemektedir. Bununla birlikte, plajın yakınlarında konaklama imkanı sunan bungalov oteller bulunmaktadır.

Çıralı Plajı, doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle turistlerin ilgisini çeken bir destinasyondur. Plajda denizin keyfini çıkarabilir, doğal yaşamı keşfedebilir ve çevredeki güzellikleri keşfetmek için doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Damlataş Plajı

Damlataş Plajı, Antalya şehir merkezine 130 kilometre uzaklıkta, Alanya'nın Saray Mahallesi'nde yer almaktadır. Plaja ulaşım, özel araçla Mersin - Antalya yolunu doğu yönünde takip ederek veya taksi veya Alanya minibüsleriyle gerçekleştirilebilir.

Damlataş Plajı, Alanya'nın popüler plajları arasında yer alır ve özellikle Damlataş Mağarası'nın yakınında bulunmasıyla dikkat çeker. Plaj, yerli ve yabancı turistler tarafından her saat ziyaret edilen bir destinasyondur. Sahili altın renkli kumlarla kaplıdır.

Damlataş Plajı, Türkiye'de mavi bayrak statüsüne sahip ilk plaj olma özelliğini taşır. Denizi son derece berrak ve sığdır, bu nedenle çocuklu aileler ve yüzme konusunda yetenekli olmayanlar tarafından tercih edilmektedir. Plajda gün boyu keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Plajda duş, giyinme kabini ve tuvalet gibi imkanlar bulunmaktadır. Damlataş Plajı'na giriş ücretsizdir.

Damlataş Plajı, Alanya'da güzel bir deniz keyfi yapabileceğiniz ve tesislerden faydalanabileceğiniz bir destinasyondur.

Antalya'nın En Popüler Beachlerinde Yaz Sıcağını Unutun

Antalya, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alan ve dünyaca ünlü plajlara ev sahipliği yapan bir tatil merkezidir. Aşağıda, Antalya'nın öne çıkan ve tatilciler tarafından en çok tercih edilen beachlerinden bazıları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Konyaaltı Beach

Konyaaltı Beach, geniş ve uzun bir kumsal alanına sahip olan, Antalya’nın en popüler ve en büyük plajlarından biridir. İnce çakıl taşlarıyla kaplı olan plaj, denizi seyrederek güneşlenmek isteyen tatilciler için mükemmel bir seçenektir.

Lara Beach

Lara Beach, Antalya'da kum plajı arayanların tercihi olabilir. Lüks otellere ev sahipliği yapan bu bölgede, her türlü su sporları faaliyetine katılabilirsiniz. Güneşlenmek ve Akdeniz'in tadını çıkarırken bir yandan da su sporları ile eğlenmek isteyenler için ideal bir mekan.

Olympos Beach

Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerle iç içe olan bir başka mekanı Olympos Beach. Olympos, tarihi kalıntılarla çevrili ve çam ağaçlarının gölgesinde serinlemek isteyenler için harika bir kaçış noktasıdır.

Kaş Beach

Kaş, berrak ve kristal gibi bir denizi olan, mavi bayraklı plajlarıyla ünlüdür. Ayrıca, dalmayı sevenler için harika bir mekandır. Bu bölgedeki beachler, huzur dolu bir deneyim arayanlar için idealdir.

Belek Beach

Belek, yeşilin ve mavinin buluştuğu, birinci sınıf tatil köyleri ve golf sahalarıyla ünlü bir bölgedir. Bölgedeki plajlar, özellikle golf ve lüks tatil meraklıları için tercih edilen yerler arasındadır.

Antalya'nın sunduğu bu çeşitlilik, her zevke ve her bütçeye uygun bir tatil imkanı sağlıyor. İster aktif bir tatil ister sakin ve huzurlu bir kaçış arıyorsanız, Antalya'da aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.