Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) coşkuyla başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 10-16 Mayıs tarihleri arasında özel çocuklar için düzenlediği 'ENFEST' Yavuz Özcan Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü ile başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde ellerinde rengârenk balonlar ile yürüyen özel bireylere, vatandaşlar alkışları ile destek verdi. Engelli bireyler, Engelliler Haftası’na yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla pankartlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunan engelli bireyler, saygı duruşunun ardından Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nı okudu.

SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ YÜKSEK SESLE KONUŞACAĞIZ

Antalya Sakatlar Derneği Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, yaptığı konuşmada Engelliler Haftası’nda engelli bireylerin sorunlarını ve çözüm yollarını daha yüksek sesle dillendireceklerini söyledi. 6 Şubat depreminin birçok insanı hayattan kopardığı gibi birçok insanın da yaşamının kalan kısmını engelli olarak yaşamasına yol açtığına dikkat çeken Mehmet Karavural, “Binlerce insanımız yıllardır yaşadığımız sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Üstelik bu insanların yeni yaşamlarına uyum sağlamaları için özel bir terapi dönemi de zorunla hale gelmiştir. Oysa yapılan birkaç açıklamanın dışında deprem kurbanlarına yeterli desteğin verildiği şüphelidir” dedi.

GÖSTERİLİR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Daha sonra ise Alperen Çetinkaya isimli öğrenci şiir okudu. Engelli bireylerin sorunlarını anlatan şiir törene katılanlardan büyük alkış aldı. Etkinliklerde Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin dans gösterisi büyük beğeni topladı. Öğrencilerin dans gösterisi izleyenlerden beğenisini topladı. Son olarak özel bireyler, ellerindeki balonları gökyüzüne bırakarak, renkli görüntüler oluşturdu.