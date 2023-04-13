Açılış törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek (SACEUR) Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli ile birlikte katıldı. Antakya NATO Çadır Kenti, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere konaklama ve eğitim imkanı sağlamak amacıyla kuruldu.

Törende, afette hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Savunma Bakanı Akar, konuşmasında depremde ölenlere rahmet ve yaralılara şifa dileklerini iletti.

Akar, deprem felaketinin büyük bir alanı kapsadığını ve 13-14 milyon kişiyi etkilediğini belirterek, devletin vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye genelinde 85 milyon vatandaşın depremzedelerin acılarını paylaşmak için harekete geçtiğini ifade etti.

Antakya NATO Çadır Kenti'nin açılışı, felaketzedelere destek sağlamak adına atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Bu tesisin, depremin etkilediği bölgedeki öğrencilere ve ailelere yardımcı olması bekleniyor.

Kaynak:AA