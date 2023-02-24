Kadim kent Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine mensup kişilerin bir araya gelerek 2007 yılında kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun 7 sanatçısı Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti.

Alevi, Sünni, Ermeni, Ortodoks, Katolik ve Musevileri buluşturan, kadim kent Hatay'ın kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü tüm dünyaya tanıtan 200 kişilik koronun geride kalan üyeleri de depremzedelere kapılarını açan Türkiye'nin farklı illerine dağıldı.

Nobel Barış Ödülü'ne 2012 yılında aday gösterilen ve Kültür Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülü alan koronun şefi Yılmaz Özfırat ve teknik koordinatörü Bedirhan Gök de İzmir'deki bir otele yerleştirildi.

Özfırat ve Gök, Antakya Medeniyetler Korosu'nu yeniden bir araya getirerek Türkiye'nin medeniyetler zenginliğini yeniden dünyaya anlatmayı hedefliyor.

Sanatçıların en büyük dileği ise depremde yaşamını yitiren koro arkadaşları Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısını müzikleriyle yaşatabilmek.(AA)