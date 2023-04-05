İstanbul Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen BİR kadın önce annesini bıçakla yaraladı, ardından da balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere de saldıran kadın, balkonda bulunan eşyaları ekiplerin üzerine attı. Ekipler tarafından ikna edilen kadın ve annesi hastaneye kaldırıldı.

BABA DA HASTANELE KALDIRILDI...

İnönü Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana gelen olaydan sonra ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere de tepki gösteren Saadet E. balkonda bulunan eşyaları ekiplerin üzerine attı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından ikna edilen Saadet E. annesiyle birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananların ardından sinir krizi geçiren Saadet E.’nin babası da hastaneye kaldırıldı.