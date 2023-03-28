Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Goncagül Sunar ve Mustafa Ergüven, bir anne oğul öyküsüyle izleyici karşısına çıktı. Salihcan Sezer’in yazdığı, Ufuk Cebeci’nin yönettiği oyunun müziklerini Vehbi Can Uyaroğlu, dekor tasarımını Eyüp Emre Uçaray hazırladı. Tek perdelik dram Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyunda 30 yıl önce zorbalık ve manipülasyonla çocuğu elinden alınan Hacer ve yıllar sonra annesini bulma hayaliyle yola koyulan Bulut’un bir akıl hastanesinde kesişen yolları ve birbirlerini tanıma hikâyeleri anlatıldı. Oyuncular canlandırdıkları karakterlerle izleyicileri derinden etkileyerek oyun bitimindeayakta alkışlandı. Goncagül Sunar ve Mustafa Ergüven’e günün anısına el yapımı tabak hediye edildi. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne dek devam edecek Tiyatro Günleri’nin programı Maltepe Belediyesi’nin web sayfasından ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ