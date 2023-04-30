Anneler günü yaklaşıyor. 8 Mayıs Anneler Günü…

Bugünlerde herkesin bir “anne paylaşımı” var…

Sosyal medya da anne sevgisinin işlendiği paylaşımlardan geçilmiyor.

İşte dünya çapında, bir süper yıldızın anne sevgisini anlattığı bir paylaşım…

Paylaşım önemli çünkü anneliğin nelere kadir olduğunun da bir kanıtı gibi.

Sosyal medyadaki paylaşıma göre; bir gazeteci Cristiano Ronaldo'ya soruyor:

"Annen neden hala seninle yaşıyor?

Neden ona bir ev yapmıyorsun? "

Cristiano Ronaldo cevap veriyor:

"Beni annem büyüttü ve hayatını benim için adadı. Sadece yemek yememe izin vermek için aç yatardı. Hiç paramız yoktu.

İlk ayakkabılarımı almak için haftanın 7 günü ve geceleri hizmetçi olarak çalıştı, böylece oyuncu olabildim. Tüm başarım ona adanmış ve onun sayesinde ve bir ömrü olduğu sürece her zaman yanımda olacak, verebileceğim her şeye sahip.

O benim sığınağım ve en büyük hediyem. "

Bu paylaşım sonucu bizim ünlülerin anne paylaşımlarının yakında sosyal medyaya düşeceği tahmin ediliyor…

YENİGÜN HABER MERKEZİ