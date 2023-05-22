Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için tercih edilen hediyeler yine teknolojik ürünler oldu. Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2-14 Mayıs arasında geçerli olan Anneler Günü kampanya döneminde annelere en çok satın alınan ürün kategorilerini araştırdı. Elde edilen sonuçlara göre en çok satılan ürünler sırasıyla Airfryer, kahve makineleri, akıllı telefonlar, robot süpürgeler ve buharlı ütüler oldu.

Kahve ürünlerinde %220 artış

Tüm Türkiye’deki MediaMarkt mağazaları ve mediamarkt.com.tr üzerinden yapılan satışlarda, Anneler Günü kampanyasının geçerli olduğu 2-14 Mayıs tarihlerinden bir önceki döneme oranla, akıllı telefonlarda yüzde %45, süpürgelerde %85 ve kahve ürünlerinde %220 artış elde edildi.

Online’da en çok ütü arandı

MediaMarkt’ın online sitesi üzerinden en çok aranan ürünlerin başında ütüler gelirken akıllı telefonlar, dikey süpürgeler, akıllı saatler ve kahve makineleri de en çok aranan ürünler arasında yer aldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi