Tüm dünyada olduğu gibi Mayıs ayının ikinci haftası yani 14 Mayıs Anneler Gününü kutlayacağız. O gün gelip çattığında hepimiz internetten ‘En güzel anneler günü hediyesi’ arayışına gireriz. Bu yıl şefkatli kollarında büyüdüğümüz annemiz için alternatif hediye arayanlara yeni trendi açıklıyoruz: Annenize güzellik hediye edebilirsiniz.

Anneler Günü’ne sayılı günler kaldı. Annesini mutlu etmek isteyenleri tatlı bir telaş sardı. Peki annesine farklı bir hediye almak isteyenler için hangi alternatifler var? Bu yılın trendi güzellikten geçiyor. Kendisini çocuklarına adayan ve aynaya bakmayı dahi bazen unutan annelerimize alternatif olarak “Cilt Bakım” paketleri son yıllarda trendlerde.

İstanbul Cerrahi Hastanesi güzellik koçu ve cilt bakım uzmanı Özleyiş Duman, annelere özel cilt bakım paketi ile ilgili bilgiler verdi:

“En güzel giysimiz cildimizdir” sözü günümüzde artık çok daha önem kazandı. İster genç olsun ister orta yaş ve üstü nefes alan bir organımız olan cildimizin de bakıma ihtiyacı vardır. Düzenli cilt bakımını kişinin cilt analizi yapıldıktan sonra ihtiyacına yönelik bakım haritası çıkarılarak medikal planlamanız yapılmaktadır.

Kişiye özel cilt bakımı

Klasik cilt bakımı buhar altında gözenekleri açılmış cildi derinlemesine temizleme işlemidir. Derinlemesine yapılan temizleme, yenileme, nemlendirme ve antioksidan korumanın yapıldığı aşamaları ile komplike bir bakımdır. Cilde nemini ve elastikiyetini geri kazandırıp canlanmasında, yüzeysel lekeler, güneş lekeleri sivilce-akne, tıkalı ve genişlemiş gözenekler yağ butonları, siyah noktaların, ince kırışıkların iyileştirilmesinde, yağlı ciltlerde sebumdengesinin sağlanmasında etkin sonuç alınır. Acısız, keyifle yaptırabileceğiniz konforlu ve güvenli bir cilt bakım işlemidir.

Cilt bakım paketinde neler var?

Klasik cilt bakımı 1-1,5 saat sürer. Temizleme, Peeling, Tonik, Buhar, Komedon temizligi, cilt tipine uygun maske, High Frekans, Lifting Bakımı ve Cildin ihtiyacına yönelik nemlendirme işlemi yapılmaktadır.