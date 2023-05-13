Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk geliyor. Anneler Gününün tarihi çok eskiye dayanıyor. Anna Jarvis, annesi 1905 yılında öldükten sonra, annelerin fedakarlıklarını
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta:
ANNE OLMAK GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLİYOR: Anne olmak girişimciliği daha da destekleyen itici güç olarak düşünüyorum. Kadınların çok şapkaları var.Annelik şapkası, yöneticilik şapkası veya evde ev hanımlığı şapkası. Sorumluluklarımız hayata daha yere basarak devam etmemizi sağlar. Çocuklarım benim empati yeteneğini daha da yoğun kullanmamı sağlıyor.Böylece insan ilişkilerimi pozitif yönde destekliyor.Özellikle turizm sektöründe yoğun emek isteyen bir alanda çalıştığım için insan ilişkilerini yönetmek işin yarısı olmuş oluyor. Mutlu personel mutlu iş hayatı demektir sloganını şirketimizde kendimize misyonedindiğimiz için hizmet kalitemizde doğal olarak daha da üst seviyede oluyor.
İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM: Yaptığım iş wellnesswellbeing ve fitnes
ANNELER İÇİN HİBRİT ÇALIŞMAYI ÖNERİYORUM: İş hayatından uzak kalmak zorunda olan anneler mutlaka iş hayatına dönebilmelerini sağlayacak imkanlar
ÇOCUKLARIMA VAKİT AYIRMAYA GAYRET EDİYORUM: Çocuklarıma hafta sonu daha fazla vakit ayırabiliyorum hafta içi oldukça yoğun bir iş döngüsüne sahibim .Hatta Bazen hafta sonu da yoğun geçiyor.Onlarla olduğumda sevdikleri ilgi duydukları alanlarda aktiviteler yapıyoruz. Birlikte uzun tatilleri organize ederek dolu dolu programlar yapıyoruz .En önemlisi güzel anılar bırakmak ve hatırladıklarında yüzlerinde tebessüm oluşması. Biz de kültür gezileri yapmayı birlikte macera dolu tatillere çıkmayı seviyoruz.Anlayışlı çocuklarım olduğu için şanslıyım onlara anne ve babanın çalışması gerektiğini anlatıyorum özellikle annelerin çalışmasını önemini anlatıyorum ve bunu hem kızım hem oğlum çok önemsiyor.
KADININ BAŞARISIZ OLMASI TOPLUMUN BAŞARISIZ OLMASI DEMEK: Girişimci olmak isteyen anneler veya kadınlar ne yapmak istediklerine ve neyi severek yapacaklarına karar versinler. Sonra iyi hukuk tavsiyesi ve mali müşavir desteğiyle yola çıksınlar. Bir kadının başarısız olması toplumun başarısız olması demektir. Toplumun ülkenin başarısı kadınların başarısı ile endekslidir. İyi yetişmiş çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlayan rol modeller anneleridir. Bir çocuk evde ne görürse onu yaşar ve onu doğru bulur değer yargılarını şekillendiren ilk model annedir. Topluma böyle bakarsak ülkenin çağdaşlığı ve daha bilimsel bakış açısı oluşacaktır.
YENİGÜN HABER MERKEZİ