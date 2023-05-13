Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk geliyor. Anneler Gününün tarihi çok eskiye dayanıyor. Anna Jarvis, annesi 1905 yılında öldükten sonra, annelerin fedakarlıklarını hatırlamak ve onlara saygı göstermek amacıyla Anneler Günü'nü kurma fikrini benimsedi. İlk Anneler Günü kutlaması, 1908 yılında West Virginia'da gerçekleştirildi. AnnaJarvis, Anneler Günü'nün resmi olarak kutlanması için yoğun bir çaba harcadı. Uzun uğraşlarının sonrası 1914 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edildi. Anneler günü o yıldan bu yana her yıl kutlanıyor.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta:

ANNE OLMAK GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLİYOR: Anne olmak girişimciliği daha da destekleyen itici güç olarak düşünüyorum. Kadınların çok şapkaları var.Annelik şapkası, yöneticilik şapkası veya evde ev hanımlığı şapkası. Sorumluluklarımız hayata daha yere basarak devam etmemizi sağlar. Çocuklarım benim empati yeteneğini daha da yoğun kullanmamı sağlıyor.Böylece insan ilişkilerimi pozitif yönde destekliyor.Özellikle turizm sektöründe yoğun emek isteyen bir alanda çalıştığım için insan ilişkilerini yönetmek işin yarısı olmuş oluyor. Mutlu personel mutlu iş hayatı demektir sloganını şirketimizde kendimize misyonedindiğimiz için hizmet kalitemizde doğal olarak daha da üst seviyede oluyor.

İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM: Yaptığım iş wellnesswellbeing ve fitnes s kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Wellbeing kendini iyi hissetmek demek.Kendini iyi hissetmediğin zaman hayat ne kadar zor olur? Yaşamı sevmek için hayatı sevmek için iyi hissetmelisin bunu sağlamanın en güzel yolu da kendini sevmekle başlar. Kendini sevmek için de kendine zaman ayırmalısın işte insanların özel alanlarını oluşturabiliriz.İnsanların dinlenmelerini masaj alarak kendilerini şımartmalarını sağlıyorum acentamız olan Medu lluxHealth ile hem sağlık operasyonlarını yaptırıyoruz hemde seyahatlerini organize edebiliyoruz. İnsanların Pozitif tüm alanlarda bizimle iletişime geçmelerini sağladığımız için işime koşarak gidiyorum ve başarının sırrını çalışmayı sevmek olarak düşünüyorum. Fitnessmasaj hamam cilt bakımı vücut bakımı seyahat planlama diyetisyen hizmeti fizyoterapi hizmeti sağlık turizmi gibi alanlarda kişiye özel hizmetler sunuyoruz.

ANNELER İÇİN HİBRİT ÇALIŞMAYI ÖNERİYORUM: İş hayatından uzak kalmak zorunda olan anneler mutlaka iş hayatına dönebilmelerini sağlayacak imkanlar oluşturmalı. Tabi ki çok kolay olmayacaktır çocuklarına bakacak kişi yok ise kazandığı parayı bakıcıya vermek zorunda olduğunda iş motivasyonunu da olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle evde üretebilecekleri bir iş veya dijital içerik üreterek hibrit çalışma modeli iş modellerine yönelmelerini tavsiye edebilirim. Anne olarak hem ekonomik krizle mücadele etmek hem de çalışmak üstelik anne olarak ev ekonomisini sağlamak ve aileyi motive edip bir arada tutmak kadını görevidir. En ağır sorumluluk anneler üzerindedir.

ÇOCUKLARIMA VAKİT AYIRMAYA GAYRET EDİYORUM: Çocuklarıma hafta sonu daha fazla vakit ayırabiliyorum hafta içi oldukça yoğun bir iş döngüsüne sahibim .Hatta Bazen hafta sonu da yoğun geçiyor.Onlarla olduğumda sevdikleri ilgi duydukları alanlarda aktiviteler yapıyoruz. Birlikte uzun tatilleri organize ederek dolu dolu programlar yapıyoruz .En önemlisi güzel anılar bırakmak ve hatırladıklarında yüzlerinde tebessüm oluşması. Biz de kültür gezileri yapmayı birlikte macera dolu tatillere çıkmayı seviyoruz.Anlayışlı çocuklarım olduğu için şanslıyım onlara anne ve babanın çalışması gerektiğini anlatıyorum özellikle annelerin çalışmasını önemini anlatıyorum ve bunu hem kızım hem oğlum çok önemsiyor.

KADININ BAŞARISIZ OLMASI TOPLUMUN BAŞARISIZ OLMASI DEMEK: Girişimci olmak isteyen anneler veya kadınlar ne yapmak istediklerine ve neyi severek yapacaklarına karar versinler. Sonra iyi hukuk tavsiyesi ve mali müşavir desteğiyle yola çıksınlar. Bir kadının başarısız olması toplumun başarısız olması demektir. Toplumun ülkenin başarısı kadınların başarısı ile endekslidir. İyi yetişmiş çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlayan rol modeller anneleridir. Bir çocuk evde ne görürse onu yaşar ve onu doğru bulur değer yargılarını şekillendiren ilk model annedir. Topluma böyle bakarsak ülkenin çağdaşlığı ve daha bilimsel bakış açısı oluşacaktır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ