Akşam saatlerinde annesiyle birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Sonrasında yine meydan katında bulunan bir restoranda anne kız baş başa yemek yiyip sohbet etti. Özacar, yeni projeler için görüşmelerinin devam ettiğini fakat şu anda netleşen bir durum olmadığını söyledi. Ayrıca, güzel oyuncunun siyahlar içindeki şıklığı adeta göz kamaştırdı. Anne kız günün sonunda ise Zorlu PSM'de yeni gösterime giren 'Notre Dame de Paris' oyununu izlediler.