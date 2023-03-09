İlk kez bir pazaryeri, kendisini anne, anne adayları ve çocukların yerine koyarak bir site planladı. Pempati ismini taşıyan pazaryeri, Anadolu’dan beş yatırımcının biraraya gelmesi ile kuruldu. Bu oluşum için 100 milyon lira sermaye ile kurulan Metastore şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Salman, Sahngri La Otel’de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Önce Türkiye ardından da dünyaya yaymak için bu pazaryerini kurduklarının belirten Salman, “Kaliteli hizmet ve çok daha uygun fiyat seçenekleri ile yola çıktık. Odak dağıtmadan tüm anne, çocuk ve bebek ürünlerine tek bir pazaryerinden ulaşılabilmesi için Pempati’yi kurduk. İddia ediyoruz ki; bir anne veya bir ebeveyn bu siteye girdiğinde kendisine lazım olan ürünü mutlaka bulacak. Bebek mamasından emziğe; bebek arabasından hamile kıyafetine, çocuk bezinden şampuana kadar yaklaşık 250 bin çeşit ürün Pempati’den temin edilebilecek. Sadece anne, çocuk ve bebek kategorisine bu denli odaklanmış bir başka pazaryeri yok. Aynı zamanda projeksiyonu daraltarak bir alanda uzmanlaşıp verdiğimiz kaliteli hizmeti daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca şunu da iddia ediyoruz ki; Pempati aynı ürünü diğer pazaryerlerine göre en az yüzde 20 daha uygun fiyata satacak. Yani Pempati’den daha ucuza ürün bulmak mümkün olmayacak” dedi.

Günlük ciro hedefi 12 milyon lira

Pempati’de sadece anne, çocuk ve bebek ürünlerinin satılacağını belirten Salman, “Pempati’de başka bir ürün satılmayacak. Çünkü zaten çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Şöyle ki; her yıl ortalama 1.1 milyon bebek doğuyor. 0-14 yaş arası nüfus da 19 milyon kişi. Pazaryerlerinden alışveriş yapan kadın müşteri sayısı ise 20 milyondan fazla. Aslında niş bir alana giriyoruz ve burada çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Anne, bebek ve çocuk kategorisinin pazar büyüklüğü yaklaşık 100 milyar lira. Pempati olarak hedefimiz ilk yılın sonunda mağazalarımızın toplam cirosunun günlük 12 milyon liraya ulaşması. Üçüncü yıl sonunda üç haneli milyon liralara, beşinci yıl sonunda ise milyar liralık hatta milyar dolarlık cirolara ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Pempati içinde yer alacak firmalarla görüşmelere başladıklarını belirten Salman, “Şu an 100 firma ile anlaştık. Birinci yılın sonunda üç bin firmanın Pempati’de yer almasını hedefliyoruz. Üçüncü yıl sonunda Pempati’deki şirket sayısı 15 bine ulaşacak. Beşinci yıl sonunda ise 35 bin olarak tahmin ettiğimiz bu sektördeki tüm şirketlerin Pempati’de bir mağazasının olmasını hedefliyoruz” dedi.

Tedarik zinciri oluşturacak

Diğer pazaryerlerinden daha ucuza mal satımını ise Pempati’de mağaza açan işyerlerinden daha düşük komisyon alarak başaracaklarını dile getiren Salman, “Bir yandan müşteriler için daha kolay, daha güvenli ve hızlı alışveriş imkanı sağlarken, bir yandan da mağazalardan düşük komisyon alacağız. Aynı zamanda büyük bir tedarik zinciri oluşturacağız. Mağazalar için ikinci yılın sonunda ihracat yapabilme olanağı sunmayı planlıyoruz. Bu suretle bir yandan yüksek müşteri memnuniyetini yakalayacak bir yandan da mağazalarımızı yurtdışına açacağız” diye konuştu. Salman, “Deyim yerindeyse Anadolu’nun bağrından kopup geldik. Geleneklerimizden aldığımız ahilik kültürünü de dijital ortama taşımayı planlıyoruz. Ahilik kültürüne göre kazandığımızı paylaşmak ve beraber yol aldığımız mağazaları daha iyi bir konuma taşımamız gerekir. Biz de bunun için çalışacağız. Bu amaçla mağazalarımıza ürün tedarik zinciri oluşturmayı planlıyoruz. Bu sayede güç birliği oluşturup üretici firmalardan mağazalarımız için ürünleri daha uygun fiyata tedarik edebileceğiz” dedi.

Yatırımlar hız kesmeden devam edecek

Pempati projesi için ilk etapta 10 milyon liralık yatırım yaparak faaliyete başladığını, ilerleyen dönemde bu yatırım tutarının peyderpey artacağını dile getiren Salman, “Gerek teknoloji ve gerekse tanıtım bakımından yatırımlarımız sürecek. Hedefimiz her annenin Pempati’yi bir kez de olsa ziyaret etmesini sağlamak. Eminiz ki, Pempati’yi ziyaret ettikten sonra başka bir pazaryeri platformuna gitme ihtiyacı duymayacak. Bu nedenle tüm annelere ulaşana kadar yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Kargo konusunda çözüm üretecek

Salman, “Sektörü dışardan ve içerden izledik kargo ve mağaza müşteri tarafında çeşitli kronik problemler olduğunu gördük. Örneğin 2022 yılında e-ticaret sektöründe 470 bin şikayet yaşanmış. Bunların birçoğu benzer problemler. Bu kronik problemlere yönelik bazı çözüm planlarımız var. Bu planları uygulayabileceğimiz birkaç kargo şirketi ile görüşmelerimiz sürüyor. Bulacağımız çözümle hem mağazalarımızın hem de müşterilerimizin memnuniyetini artırmayı planlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. (YHM)