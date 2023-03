İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, sporu araç olarak kullanarak engelli bireylerin fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmek hedefiyle çalışıyor. Şehrin dört bir yanındaki tesislerinde engelli bireylere yönelik çeşitli spor hizmetleri sunan Spor İstanbul, down sendromlu bireylerin gelişiminde eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. İBB tesislerinde spor eğitimleri alan 100 down sendromlu birey, 21 Mart’ta Çekmeköy Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Etkinliğe katılan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, down sendromlu bireylerle birlikte basketbol oynadı. Atletizm yapan ve çeşitli fiziksel aktivitelerde bulunan down sendromlu bireyler, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.

BİNLERCE ENGELLİ BİREY ON BİNLERCE KEZ SPOR YAPTI

Spor İstanbul, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul’un dört bir yanındaki tesislerde özel bireyler için spor eğitimleri veriyor. Engelli bireyler, hareket-egzersiz, yüzme, fitness, buz pateni ve tenis olmak üzere toplam 5 branşta eğitim hizmeti alıyor. Eğitimler sırasında uygulanan metotlar bireylerin; ince motor, genel kaba motor, özel kaba motor, motorik kuvvetlendirme, el göz koordinasyonu, odaklanma becerisi, denge, öz bakım, beceri hedefleri ve yaşam beceri hedefleri üzerine yoğunlaşıyor. Bireyler spor eğitimlerine nesnelerin avuç içinde tutulup atılması, çömelip kalkma, yuvarlanan bir nesneyi elle durdurma, emekleyerek merdiven çıkıp inme ve seri halde dengeli yürüme gibi temel hareketlerle başlıyor. Sonraki aşamalarda ise yürüme ve statik, dinamik denge; tutma, atma, atlama, sıçrama, el göz koordinasyonu, yüzme ve aerobik hareketleri eğitim programında yer alıyor. Bu eğitimlere yıl boyunca 3 yaş üzeri yaklaşık 300 down sendromlu birey katılıyor. Spor İstanbul’un 26 tesisinde 2022’de tüm engelli seanslarına 5.312 kişi katıldı ve toplam 113.647 seans spor hizmeti verildi. 270 uzman eğitmenle gerçekleştirilen engelli seanslarında, 2023 yılında kapasitenin artırılması ve içeriğin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Yenigün Haber