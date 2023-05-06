Anksiyete bozukluğu, bireylerin yaşamlarını etkileyen yoğun bir endişe ve korku hissi olarak tanımlanabilir. Bu endişe ve korku hissi, kişinin günlük hayatını ve işlevselliğini etkiler ve bazı belirtilere yol açabilir. Anksiyete bozukluğunun belirtileri şunlar olabilir:

Sürekli endişe ve korku hissi: Anksiyete bozukluğu olan bireyler, sürekli bir endişe ve korku hissi içindedirler. Bu duygular, olaylarla ilişkili ya da ilişkisiz olabilir. Panik ataklar: Anksiyete bozukluğu olan bazı bireyler, panik ataklar yaşayabilirler. Bu ataklar, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı ve mide bulantısı gibi fiziksel belirtilerle birlikte görülebilir. Fiziksel belirtiler: Anksiyete bozukluğu olan bireyler, sık sık baş ağrısı, mide bulantısı, terleme, titreme, kalp çarpıntısı, yorgunluk ve kas gerginliği gibi fiziksel belirtiler yaşayabilirler. Sosyal geri çekilme: Anksiyete bozukluğu olan bazı bireyler, sosyal aktivitelerden uzak durma, arkadaş edinememe ve yalnız kalma gibi davranışlar sergileyebilirler. Uyku sorunları: Anksiyete bozukluğu olan bireyler, uykuya dalamama, uykuda sık sık uyanma veya uyku apnesi gibi uyku sorunları yaşayabilirler. Obsesif-kompulsif davranışlar: Bazı anksiyete bozukluğu olan bireyler, obsesif-kompulsif davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışlar, sürekli el yıkama, kapıları sürekli kontrol etme veya sürekli düşünme gibi belirtiler gösterir.

Bu belirtiler, anksiyete bozukluğunun farklı türlerinde ve kişiden kişiye değişebilir. Anksiyete belirtileri, günlük yaşamı etkilediğinde bir uzmanla görüşmek ve tedavi olmak önemlidir.

Belirtileri arasında kalp çarpıntısı, terleme, titreme, baş dönmesi, nefes darlığı, mide bulantısı, kas gerginliği, uykusuzluk, konsantrasyon zorluğu ve sürekli endişe duyma yer alır. Bu belirtiler birçok kişide zaman zaman ortaya çıkabilse de, anksiyete bozukluğu olan kişilerde bu belirtiler çok daha sık ve yoğun olarak yaşanır.

Anksiyete bozukluğunun tedavisi mümkündür ve birçok kişi için faydalı olabilir. Tedavide psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisi bir arada kullanılabilir. Ancak, herhangi bir tedavi yöntemine başlamadan önce, bir uzmana danışmak önemlidir.