Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Seçim için geri sayım sürerken Euronews'ten dikkat çeken bir analiz geldi. Euronews seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu açıkladı. Karadeniz gazının karaya ulaşmasını mercek altına alan dünya basını ise Erdoğan'ın son hamlesini manşetlerine taşıdı. Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor. Türkiye'yi mercek altına alan Euronews dikkat çeken bir analiz yayınladı. Geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimini de mercek altına alan Euronews, seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu açıkladı. 'Avrupa'daki Türk seçmenler Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir rol oynayabilir?' başlığı ile okurlarının karşısını çıkan Euronews şu değerlendirmede bulundu; 'Türk vatandaşları, 14 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Seçmenlerin tahmini yüzde 5,3'ünün yurt dışında oy kullanmak için kayıtlı olması nedeniyle, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sıkı yarışın sonucunun belirlenmesinde Türk gurbetçilerin rolü çok önemli olabilir.' Anketlerin iki adayı neredeyse başa baş gösterdiğini yazan Euronews, söz konusu anketlerin ağırlıklı olarak Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bulunan Türk seçmenlerin olası niyetlerini hesaba katmadığına dikkat çekti.

AVRUPA’DAKİ SEÇMENLER ERDOĞAN DEMİŞTİ!

'Avrupa'daki Türk seçmenler yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son sözü söyleyebilir mi?' sorusunu soran Euronews bir önceki seçimi mercek altına aldı. 2018 seçimlerinde 3.04 milyon Türk vatandaşının yurt dışında oy kullanmak üzere kayıt yaptırdığını hatırlaran Euronews bu kişişerin yarısının oy kullandığını belirtti. Seçim sonucunu inceleyen Euronews 'Avrupa'daki Türk seçmenler, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ezici bir çoğunlukla Erdoğan'ı destekledi' dedi. Haberde Edoğan'ın Almanya'da %64, Fransa'da %63, Hollanda'da %72, Belçika'da %74 ve Avusturya'da %71 oy aldığına vurgu yapıldı. Euronews ayrıca anket sonuçlarının seçimin ikinci tura kalacağını işaret ettiğini yazdı.

'ERDOĞAN KARŞITI MUHALEFETİN NET BİR PLANI YOK'

'Erdoğan Türkiye seçimlerini kaybederse ne olur?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Alman gazete Frankfurter Rundschau, şu değerlendirmede bulundu; 'Erdoğan'ın seçim yenilgisi, Türkiye'nin dış politika rotasını önemli ölçüde değiştirecek gibi görünüyor. Bunun Batı ile gergin ilişkiler açısından da sonuçları var.' 'Erdoğan karşıtı muhalefetin net bir planı yok' diyen Alman gazete 'Aslında 6'lı muhalefetin şu anda net bir planı yok gibi. Bir yol üzerinde anlaşmak zor görünüyor, çünkü taraflar sadece Erdoğan'ı yenmek için birleşiyor' değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'IN HAMLESİ DÜNYADA MANŞET

Öte yandan Karadeniz gazı Dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. İkinci müjdemiz ise 1 ay boyunca tüm konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız' dedi. Erdoğan'ın bu hamlesini mercek altına alan Middle East Eye 'Türkiye seçimleri: Erdoğan yerleşim bölgelerine ücretsiz Karadeniz gazı sunuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. The National 'Erdoğan Seçim öncesi bedava gaz sözü verdi' dedi. Yunan Etnos ise 'Erdoğan bu oyunu oynamayı biliyor' değerlendirmesinde bulundu. Haberde 'seçim oyununu nasıl oynayacağını hâlâ bildiğini gösterdiği için bir mat hamlesi olarak tanımlanıyor' denildi. Bloomberg, Erdoğan'ın törende hane halkı için bir yıllığına doğal gaz faturalarında indirim sözü verdiğine dikkat çekti ve 'Türkiye gelecekte doğalgazın bir kısmını Avrupa'ya ihraç edebilir ancak önceliğin iç piyasaya verileceği söyleniyor' dedi.

TÜRK VATANDAŞI YAPILAN YABANCILARDA ETKEN!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. 14 Mayıs’taki seçimde ilk kez oy kullanılacak seçmen sayısı ise 4.904.672. Ayrıca seçimde Türk vatandaşı yapılan seçmenlerinde oy kullanacağı dikkate alındığında bu durumun anketlere pek yansımadığı ve dolayısıyla seçimin sürpriz sonuçlara gebe olabileceği belirtiliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, "seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil), doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi” olduğunu açıkladı. Uzmanlar, bu rakamın seçimlerde dengeleri değiştirebilecek düzeyde olmadığına ancak Türkiye'deki "istisnai vatandaşlık sürecinin şeffaf olmaması nedeniyle seçim güvenliği kaygısı" oluştuğuna vurgu yapıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel geçtiğimiz günlerde Suriyeliler başta olmak üzere yurt dışı doğumlu seçmen verilerine dair ayrıntıları gündeme getirdi. Zaman zaman Suriyeliler başta olmak üzere yabancı kökenli seçmen sayısı tartışma konusu oluyor. Adıgüzel’in yaptığı açıklamaya göre yurt dışı doğumlu seçmen sayısı yaklaşık 1 milyon 325 bin. Bunların 168 bini Suriye kökenli. İlk sırada 348 bin ile Bulgaristan doğumlular yer alıyor. 209 bin Almanya doğumlu seçmen 14 Mayıs’ta oy kullanabilecek. 24 bin Afganistan doğumlu; 22 bin İran doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmen listesinde yer alıyor. 16 bin Irak kökenli, 6 bin de Libya doğumlu kişi listelerde yer alıyor. Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya doğumlu toplam yurtdışı seçmen sayısı 235 bin 701.