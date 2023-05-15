64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullandığı seçimlerde, ANKA ve AA'nın resmi olmayan verilerine göre Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,37'sini, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 45,05'ini ve Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise oyların yüzde 5,28'ini aldı.

Seçim öncesi 23 anket firmasının tahminleri arasında büyük farklılıklar görüldü. 14 firma ilk turda seçimin sonuçlanacağını tahmin ederken, 9 firma ikinci turda sonuçlanacağını öne sürdü.

PİAR, Artıbir, MAK, ALF, SAROS, SER-AR, Avrasya, ARL, ORC ve EuroPoll, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını belirtirken, Optimar, GENAR, ADA ve Argetus, Erdoğan'ın ilk turda yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini tahmin etti.

Ancak resmi olmayan kesin sonuçlarla anket firmalarının daha önce kamuoyuna yansıttıkları veriler kıyaslandığında, Optimar, Ada, Argetus, Sonar ve Varyans'ın Erdoğan'ın aldığı oy oranını en yakın tahmin eden firmalar olduğu görüldü. Kılıçdaroğlu'nun alabileceği oy oranına ilişkin en isabetli tahminde bulunan ise yine Optimar oldu.

Aynı zamanda, anket firmalarının TBMM'deki meclis dağılımına ilişkin tahminleri de oldukça çeşitliydi. 18 araştırma şirketi, TBMM'deki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olacağını öngördü. Öte yandan, AR-G, ARL ve ORC araştırma şirketleri, meclis dağılımında Millet İttifakı'nın daha yüksek oya ulaşacağını tahmin etti.

Bu sonuçlar, anket firmalarının tahminlerinin ne kadar güvenilir olduğu konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.