Ankara'da yapılan 14 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,31 oy oranıyla Erdoğan'a yakın bir sonuç elde etti. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 6,39 oy oranıyla belirli ilçelerde destek gördü.

Ankara'nın 25 ilçesinde yapılan seçimlerde Erdoğan, 22 ilçede en yüksek oy oranına ulaşan aday oldu. Çamlıdere'de yüzde 78,18, Akyurt'ta yüzde 72,04 ve Çubuk'ta yüzde 71,86 ile en yüksek oy oranlarına sahip olan ilçeler oldu. Erdoğan ayrıca Altındağ, Pursaklar, Keçiören, Elmadağ, Mamak, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Evren, Bala, Kahramankazan, Kalecik, Haymana, Gölbaşı, Polatlı, Kızılcahamam, Sincan, Ayaş ve Şereflikoçhisar ilçelerinde de ilk sırada yer aldı.

Kılıçdaroğlu ise Çankaya, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde en çok oy oranına sahip oldu. Çankaya'da yüzde 75, Yenimahalle'de yüzde 53,93 ve Etimesgut'ta yüzde 51,89 oy oranıyla Kılıçdaroğlu destek gördü.

Sinan Oğan ise Kahramankazan ilçesinde yüzde 8,16, Sincan'da yüzde 7,93 ve Beypazarı'nda yüzde 7,55 oy oranlarıyla belirli ilçelerde oy topladı.

Ankara genelinde yapılan milletvekili seçimlerinde ise AK Parti 21 ilçede en yüksek oy oranına ulaşarak 15 milletvekili çıkardı. CHP ise 4 ilçede birinci çıkarak 13 milletvekili, İYİ Parti 2 ilçede birinci çıkarak 5 milletvekili, MHP ise 3 ilçede birinci çıkarak 3 milletvekili kazandı.

Sonuçlara göre Ankara'da AK Parti'den 15, CHP'den 13, İYİ Parti'den 5 ve MHP'den 3 milletvekili meclise girmeye hak kazandı.

Kaynak: AA