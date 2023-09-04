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Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverler tarafından heyecanla beklenen Kenan Doğulu konserleri hız kesmeden devam ediyor. Müzik dünyasının yıldız ismi Doğulu, Ankara Atılım Üniversitesi’nde KerkiSolfej organizasyonuyla Ankaralılarla buluştu.

Bu sene kariyerinin 30. yılını kutlayan Doğulu, yediden yetmişe dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Doğulu, “Bumaya” şarkısıyla başlayan gecenin enerjisini kendine hayran bırakan sahne performansıyla doruğa çıkardı. En sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla unutulmaz anlara imza atan Doğulu, seyircilerin isteği üzerine bis yaparak “Olmaz” ve “Aşk İle Yap” parçalarını seslendirdi ve alkışlarla geceyi sonlandırdı.