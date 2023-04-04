ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
ek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
4 Nisan Salı:
20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman Stadyumu)
5 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef Stadyumu)
6 Nisan Perşembe:
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker Stadyumu)
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
YENİGÜN HABER MERKEZİ