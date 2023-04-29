Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta'da heycan devam ediyor. futbolsevenler maç ile ilgil detaylarını merak ediyor .Maç yayın saati kaçta, kanalı ve 11'leri futbolseverlerin merak ettiği sorular. Peki Ankaragücü Kasımpaşa maçı saat kaçta , ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ? Ankaragücü Kasımpaşa şifresiz nasıl izlerim ?

Ankaragücü Kasımpaşa Maçı Saat Kaçta Ve Ne Zaman Ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanıyor ?

Bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Ankaragücü-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Ankaragücü-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan, Mujakic, Atakan, Malcuit, Taylan, Diack, Hanousek, Kitsiou, Zahid, Emre, Ali Sowe

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Tarkan, Donk, Ouanes, Tirpan, Malsa, Eysseric, Chouiar, Fall, Koita