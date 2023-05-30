Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Sarı Kırmızılılar, Ankara'da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ankaragücü-Galatasaray ilk 11'ler:
Ankaragücü (Muhtemel): Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
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