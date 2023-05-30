Merhaba, bugün sizlere Ankaragücü Galatasaray maçını canlı izleme seçeneklerini detaylı bir şekilde anlatacağım. Türkiye’nin en büyük futbol takımlarından biri olan Galatasaray, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Ankaragücü ise küme düşme hattından kurtuldu. Bu heyecan dolu maçı canlı izlemek için birçok seçenek mevcut. İlk seçeneğimiz Bein Sports 1 canlı izle şifresiz Ankaragücü Galatasaray canlı yayın izle bedava Bu kanal, Türkiye’de futbol tutkunlarının vazgeçilmezi. Bein Sport Canlı maç yayınlarıyla birlikte, özel programları ve analizleri de takip edebilirsiniz.

Ankaragücü 1-1 Galatasaray Maçı Canlı Skor Kaç Kaç?

2. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Kazımcan Karataş'ın arka direğe yaptığı ortayı Hasan Ali Kaldırım, Galatasaraylı oyunculara vuruş şansı vermeden kafayla uzaklaştırdı.

3. dakikada Galatasaray'da Sacha Boey'nin sağ kanattan ceza sahasına yaklaşırken yaptığı ortayı Arda Kızıldağ, kafayla taca yolladı.

5. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu'nun ön direğe hareketlenerek yaptığı vuruşu son anda topun önüne ayağını uzatan Arda Kızıldağ'dan döndü.

Aslan'ın golcüsü yine sahnede!

GOL | 7. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasına altı pas içinde vuruşunu yapan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılıları Ankara deplasmanında öne geçirdi: 0-1.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 7 golünün tamamı Mauro Icardi'den geldi.

9. dakikada Kazımcan Karataş'tan topu kazanan Taylan Antalyalı'nın pasında Ali Sowe topla buluştu. Sowe'un sağ kanatta hareketlenen Milson'ı görmesi sonrası ceza sahası içine giren Milson'ın vuruşu Lucas Torreira'dan döndü.

12. dakikada Ankaragücü'nün orta alanda Lucas Torreira'ya yaptığı baskı sonrası kazandığı topta Ali Sowe'un Ghayas Zahid'e pasını son anda araya giren Milot Rashica engelledi.

14. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan savunma arkasına pasında Arda Kızıldağ, Mauro Icardi'den önce müdahale etti. İki oyuncunun mücadelesi sonrası topu Gökhan Akkan uzaklaştırdı.

Muslera'dan geçit yok

15. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghayas Zahid'in şutunda Fernando Muslera gole izin vermedi. Sonrasında Ali Sowe'un istediği gibi vuruşunu yapamadığı pozisyonda da top Fernando Muslera'da kaldı.

Ankaragücü beraberliği yakaladı!

GOL | 16. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Taylan Antalyalı ile paslaşan ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Milson'ın yakın mesafede yakın direğe sol ayağıyla yaptığı vuruş skora beraberliği getirdi.

18. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasını Ankaragücü savunması uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışına açılan topta Milot Rashica'nın sağ ayağından sol ayağına çekerek yaptığı etkili vuruşu Gökhan Akkan, köşeden kornere çıkardı.

19. dakikada sağ kanattan Dries Mertens ile kullanılan kornerde Lucas Torreira'nın kafa vuruşu auta gitti.

21. dakikada Dries Mertens'in pasında savunma arkasına hareketlenen Mauro Icardi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda top Gökhan Akkan'da kaldı.

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle kaçak

Justin tv Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle Selçuk Sports Taraftarium24 Bein Sports GS canlı maç izle kaçak Bir diğer seçeneğimiz ise Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle kaçak yayınlayan siteler. Ancak, bu sitelerin çoğu yasal değil ve bu nedenle kullanıcılar için riskli olabilir. Ayrıca, kalite ve sorunsuz yayın garantisi de verilemiyor. Bu nedenle, tercihinizi yasal ve güvenilir yayın kanallarından yana kullanmanızı öneriyoruz.

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle selçuk sports

Bir diğer seçeneğimiz ise Selçukspor TV Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle selçuk sports. Bu platform, Türkiye’de en uygun fiyata canlı maç yayını yapan sitelerden biri. Ayrıca, HD kalitesinde yayın yapması ve sorunsuz bir hizmet sunmasıyla da tercih ediliyor.

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle taraftarium24

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle Taraftarium24, canlı maç izle yayınları konusunda oldukça popüler olan bir başka platform. Site, birçok farklı lig ve turnuva için canlı yayın seçenekleri sunuyor. Ancak, kullanıcıların bu sitelerin yasal olup olmadığını araştırmaları gerekiyor.

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle bedava

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle bedava Birçok kullanıcı, maçları bedava izlemek istiyor. Ancak, ücretsiz yayın yapan sitelerin çoğu illegal ve güvensiz. Bu nedenle, tercihinizi yasal ve güvenilir yayın kanallarından yana kullanmanızı öneriyoruz.

Ankaragücü GS canlı izle

Ankaragücü Galatasaray Maçı canlı izlemek için son seçeneğimiz ise Ankaragücü GS canlı maç izle bedava seçeneği. Bu seçenekte, birçok farklı platformda maçı bedava izleyebilirsiniz. Ancak, yine de dikkatli olmanızı öneriyoruz. Çünkü, ücretsiz yayın yapan platformların çoğu yasal değil ve kullanıcılar için riskli olabilir.