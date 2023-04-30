TEKNOFEST İstanbul'a büyük ilgi gösterilirken, Ankara TEKNOFEST araştırılmaya başlandı. Bu büyük festival 1 Mayıs'ta son bulacakken, Ankara TEKNOFEST araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 devam ederken, bir sonraki durağı Ankara olacak. Peki Teknofest Ankara ne zaman? Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte detaylar...

ANKARA'DA TEKNOFEST HEYECANI

İstanbul'da 6. kez milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST festivali, Ankara'da da düzenlenecek.

TEKNOFEST ANKARA NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar, aktiviteler ve seminerlerin düzenlendiği Teknofest, ziyaretçilerine kapılarını açtı.