Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada komşusu ve eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Aşağıemirler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Lütfü T. (68), tartıştığı komşusu İbrahim Bartan'a (73) ardından da eşi Nazik Bartan'a (68) av tüfeğiyle ateş etti. Daha sonra kendi bahçesine giden Lütfü T. burada aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Bartan çifti ile Lütfü T'nin yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çiftin cenazesi, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Lütfü T'nin cesedi, Pursaklar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşlı çiftin cenazelerinin, yarın öğleyin mahalledeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.