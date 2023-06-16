Ankara'nın Keçiören ilçesinde tarım ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 1 kişinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tarım ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 1 kişinin durumu ise ağır.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Vali Şahin, "Ankara'da iki vatandaşımız böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız ağır yaralandı. Bize gelen bilgilere göre Türk vatandaşları." ifadelerini kullandı.