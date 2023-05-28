Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan iki sandıkta huzurevi sakinleri ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylarını kullandı.

Çankaya ilçesindeki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan 3417 ve 3416 numaralı sandıklarda hazırlıkların ardından saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Huzurevi sakinleri ile merkezin yakınında oturan seçmenler burada oylarını kullandı. Yürümekte zorluk çeken bazı yaşlılara görevliler oy kullanacakları kabine kadar eşlik etti. (AA)