Ankara bayram namazı saati ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 21 Nisan 2023 Cuma sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati Ankara için 06:45 olarak belirlendi.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:



1. Rekat



Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,



Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;



Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.



İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat



İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.



Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.



Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ