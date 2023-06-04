Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en büyük ikinci şehridir. Coğrafi olarak, İç Anadolu Bölgesi'nde, Ankara Ovası üzerinde yer almaktadır. Ankara'nın konumu, ülkenin iç kesimlerinde yer aldığı için kara ulaşımı açısından stratejik bir noktadadır. Ankara Ovası, tarım alanları ve yeşil alanlarıyla ünlüdür ve şehrin gelişimine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olarak da bilinmektedir.

Ankara'nın kaç tane merkez ilçesi var?

Ankara'nın toplamda 4 merkez ilçesi bulunmaktadır. Bu merkez ilçeler şunlardır: Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle. Bu ilçeler, Ankara'nın merkezi konumda bulunan ve büyükşehir belediye hizmetlerinin yönetildiği ilçelerdir. Diğer ilçeler ise bu merkez ilçelere bağlı olarak yönetilmektedir.

Ankara'nın en büyük merkez ilçesi nüfus açısından Keçiören ilçesidir. Keçiören, Ankara'nın en kalabalık ilçesi olup, yoğun bir nüfusa sahiptir. Büyükşehir belediye sınırları içinde yer alan Keçiören, konut alanları, sanayi bölgeleri ve ticaret merkezleri ile dikkat çekmektedir. Ankara'nın kuzeyinde yer alan Keçiören, şehrin önemli bir yerleşim merkezidir.

Ankara'nın en merkezi konumu?

Ankara'nın en işlek bölgeleri arasında Kızılay ve Çankaya gibi merkezi noktalar bulunmaktadır. Kızılay, Ankara'nın en yoğun trafiğe sahip ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu bir bölgedir. Aynı zamanda çeşitli iş merkezlerinin, restoranların ve kafe/barların da yoğun olduğu bir alan olarak bilinir. Çankaya ise Ankara'nın merkezi konumda olan ve hükümet binalarının, büyükelçiliklerin ve önemli kamu kurumlarının yer aldığı bir ilçedir. Bu bölgeler genellikle iş ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlar olarak bilinir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi