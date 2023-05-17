ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1921 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1921 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, General Zeki Doğan-imar Mahalle/Köy, 50944 Ada, 15 Parsel, 9.Kat, 33 Nolu Bağımsız Bölüm satılacaktır. Binanın çekme mesafesinde açık otopark alanı mevcuttur. Binada çalışır vaziyette 2 adet asansör mevcuttur.Taşınmaz çatı aralıklı mesken nitelikli ve ana yapının 9.katında yer almaktadır. Taşınmaz güneydoğu ve güneybatı cepheli olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz kat irtifakı projesine göre 9.katta salon, 3 oda,mutfak, antre,e.duş, wc-duş,2 balkon bölümlerinden net 105 m2 brüt 155 m2, çatı katında, 3 oda, hol, wc-duş, e.duş, mutfak ve 2 adet açık teras bölümlerinden net 90 m2 brüt 105 m2 olmak üzere toplam net 195 m2, brüt 260 m2 alandan oluşmaktadır. Ayrıca 60 m2 alanlı 2 adet açık teras kullanımı mevcuttur. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgazlı yakıt türü ile kombi sistem kullanılmak suretiyle sağlanmaktadır. Daire içerisinde kombi ve kalorifer petekleri mevcut durumdadır. Taşınmaz keşif anında kiracı tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu dubleks meskendir.



Adresi : General Zeki Doğan Mahallesi, 508.Caddesi No: 33 Daire No: 33 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 2.432,00 m2

Arsa Payı : 70/2432

İmar Durumu :Var , ( ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur.)

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:40 Resmi Gazete'de Bugün (9 Mayıs 2023 Resmi Gazete Kararları) 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.