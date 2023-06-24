Ankara ilindeki liselere yönelik 2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan verilere göre, 2022 yılındaki yerleştirme sonuçlarına dayanarak Ankara'daki liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belirlendi. İşte Ankara'daki bazı liselerin 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri:
İşte Ankara Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|490,47
|0,11
|0,09
|Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|476,99
|0,59
|0,7
|Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|471,33
|0,96
|0,81
|Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|466,91
|1,27
|–
|Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|466,43
|1,31
|1,13
|Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|464,89
|1,42
|1,6
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|456,97
|2,13
|2,04
|Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|452,86
|2,53
|2,5
|Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|451,46
|2,67
|3,81
|Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,93
|2,83
|2,04
|Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|447,87
|3,06
|2,38
|Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|446,68
|3,19
|–
|Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,59
|3,19
|3,14
|Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|441,18
|3,83
|2,99
|Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,90
|3,99
|5,08
|Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,48
|4,04
|3,63
|Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|435,95
|4,48
|3,54
|Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|432,54
|4,92
|4,52
|Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|432,07
|4,98
|3,54
|Ankara / Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|430,06
|5,25
|4,53
|Ankara / Mamak / Mamak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|429,19
|5,36
|–
|Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|426,20
|5,77
|5,62
|Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|425,00
|5,95
|5,05
|Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|424,03
|6,09
|4,95
|Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|422,22
|6,35
|–
|Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|421,45
|6,47
|6,33
|Ankara / Sincan / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|421,13
|6,52
|5,57
|Ankara / Çankaya / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|418,75
|6,88
|5,61
|Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Çince
|416,80
|7,18
|5,78
|Ankara / Yenimahalle / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|416,33
|7,25
|–
|Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|415,93
|7,31
|6,21
|Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|415,03
|7,45
|7,45
|Ankara / Altındağ / Ankara Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|414,27
|7,57
|6,55
|Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|412,24
|7,88
|–
|Ankara / Etimesgut / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|409,98
|8,24
|9,08
|Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|409,18
|8,37
|6,88
|Ankara / Pursaklar / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|407,67
|8,63
|7,95
|Ankara / Polatlı / Polatlı TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|406,98
|8,75
|7,27
|Ankara / Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|406,39
|8,85
|7,37
|Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|405,87
|8,93
|7,25
|Ankara / Mamak / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|405,04
|9,07
|7,95
|Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|401,54
|9,66
|9,1
|Ankara / Sincan / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|401,09
|9,74
|7,5
|Ankara / Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|395,19
|10,78
|8,84
|Ankara / Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|394,65
|10,87
|9,08
|Ankara / Keçiören / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|393,53
|11,08
|10,01
|Ankara / Mamak / Çağrıbey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|393,44
|11,09
|9,36
|Ankara / Elmadağ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|393,18
|11,14
|9,23
|Ankara / Altındağ / Altındağ Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|390,97
|11,53
|2,04
|Ankara / Keçiören / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|388,22
|12,06
|–
|Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|386,37
|12,42
|–
|Ankara / Beypazarı / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|383,73
|12,94
|13,57
|Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|383,17
|13,05
|–
|Ankara / Çankaya / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|383,11
|13,06
|11,25
|Ankara / Mamak / Başkent Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|381,10
|13,46
|–
|Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|380,12
|13,66
|12,02
|Ankara / Sincan / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|378,58
|13,97
|11,26
|Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|377,92
|14,1
|13,83
|Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|377,32
|14,23
|–
|Ankara / Kızılcahamam / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|375,95
|14,52
|15,97
|Ankara / Şereflikoçhisar / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|374,65
|14,78
|14,36
|Ankara / Altındağ / Piri Reis Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|369,88
|15,8
|–
|Ankara / Etimesgut / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|369,00
|15,99
|–
|Ankara / Kalecik / Mehmet Doğan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|366,71
|16,49
|13,06
|Ankara / Altındağ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,43
|17,94
|14,33
|Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|358,77
|18,33
|15,95
|Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|358,27
|18,45
|20,01
|Ankara / Nallıhan / Bilal Güngör Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|358,12
|18,48
|17,68
|Ankara / Çubuk / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|357,20
|18,7
|15,88
|Ankara / Etimesgut / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|356,50
|18,87
|21,92
|Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|356,47
|18,88
|18,47
|Ankara / Keçiören / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|356,10
|18,97
|16,47
|Ankara / Keçiören / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|355,88
|19,03
|15,47
|Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|350,27
|20,39
|19,32
|Ankara / Altındağ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|349,13
|20,68
|19,26
|Ankara / Çubuk / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|349,06
|20,7
|17,96
|Ankara / Güdül / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|347,17
|21,2
|18,33
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|346,39
|21,41
|24,46
|Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|342,22
|22,5
|–
|Ankara / Akyurt / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|338,67
|23,47
|17,96
|Ankara / Pursaklar / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|334,93
|24,52
|20,98
|Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|332,41
|25,26
|19,32
|Ankara / Elmadağ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|330,68
|25,77
|–
|Ankara / Keçiören / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|330,54
|25,82
|23,69
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|329,85
|26,03
|24,46
|Ankara / Yenimahalle / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|329,76
|26,05
|19,42
|Ankara / Yenimahalle / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,88
|26,32
|23,51
|Ankara / Sincan / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,19
|26,53
|28,38
|Ankara / Mamak / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|325,73
|27,3
|22,66
|Ankara / Mamak / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|321,99
|28,49
|26,26
|Ankara / Sincan / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|318,27
|29,71
|23,69
|Ankara / Altındağ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|310,67
|32,31
|22,61
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|310,01
|32,54
|40,02
|Ankara / Keçiören / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|308,48
|33,09
|34,8
|Ankara / Akyurt / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|307,32
|33,51
|–
|Ankara / Keçiören / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|303,99
|34,74
|46,18
|Ankara / Keçiören / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|303,69
|34,85
|26,92
|Ankara / Polatlı / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|302,53
|35,29
|41,46
|Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|298,85
|36,69
|39,35
|Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|297,44
|37,25
|31,61
|Ankara / Sincan / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|297,24
|37,32
|–
|Ankara / Çankaya / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|297,11
|37,37
|36
|Ankara / Keçiören / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|295,38
|38,06
|–
|Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|294,82
|38,28
|30,59
|Ankara / Pursaklar / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|289,29
|40,56
|42,68
|Ankara / Çankaya / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|289,02
|40,68
|36,76
|Ankara / Yenimahalle / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|288,73
|40,81
|50,12
|Ankara / Çankaya / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|288,57
|40,88
|22,25
|Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|287,73
|41,24
|44,12
|Ankara / Altındağ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|286,16
|41,91
|38,58
|Ankara / Çankaya / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,24
|43,19
|–
|Ankara / Altındağ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|282,19
|43,66
|–
|Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|281,01
|44,19
|50,07
|Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,83
|44,28
|49,46
|Ankara / Keçiören / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|276,07
|46,5
|54,97
|Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|274,37
|47,3
|52,96
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|272,81
|48,05
|48,21
|Ankara / Çubuk / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|271,07
|48,89
|51,26
|Ankara / Gölbaşı / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|270,56
|49,14
|98,66
|Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|267,35
|50,77
|51,21
|Ankara / Altındağ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,46
|51,73
|57,37
|Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,60
|52,18
|66,25
|Ankara / Keçiören / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,46
|52,26
|46,41
|Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,03
|52,48
|54,05
|Ankara / Çankaya / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|262,51
|53,26
|42,59
|Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|262,19
|53,43
|68,03
|Ankara / Pursaklar / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,46
|54,91
|56,59
|Ankara / Gölbaşı / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|258,67
|55,34
|53,28
|Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|258,51
|55,43
|78,25
|Ankara / Altındağ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,60
|57,6
|67,94
|Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,54
|57,63
|65
|Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,10
|60,79
|65,12
|Ankara / Etimesgut / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,85
|61,53
|51,76
|Ankara / Beypazarı / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,08
|62,62
|–
|Ankara / Yenimahalle / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|245,79
|62,8
|65,87
|Ankara / Gölbaşı / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|240,63
|66,01
|33,97
|Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|235,56
|69,3
|78,25
|Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|230,48
|72,73
|95,81
|Ankara / Altındağ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,85
|74,53
|82,2
|Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,36
|74,86
|–
|Ankara / Şereflikoçhisar / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,24
|74,95
|38,76
|Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,54
|76,8
|–
|Ankara / Çankaya / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|223,62
|77,43
|95,68
|Ankara / Mamak / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|223,37
|77,6
|–
|Ankara / Yenimahalle / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|219,28
|80,45
|74,65
|Ankara / Mamak / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|218,65
|80,89
|74,86
|Ankara / Elmadağ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|216,05
|82,66
|99,44
|Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|215,02
|83,36
|–
|Ankara / Ayaş / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|214,65
|83,61
|–
|Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|211,22
|85,88
|–
|Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|205,63
|89,29
|–
|Ankara / Kızılcahamam / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|204,80
|89,76
|96,25
|Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|204,78
|89,77
|–
|Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|204,47
|89,95
|95,81
|Ankara / Haymana / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|201,61
|91,5
|96,87
|Ankara / Beypazarı / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|198,84
|92,87
|92,1
|Ankara / Altındağ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|198,66
|92,95
|17,96
|Ankara / Etimesgut / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|195,79
|94,19
|55,38
|Ankara / Polatlı / Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|192,56
|95,43
|–
|Ankara / Beypazarı / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|188,37
|96,74
|–
|Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|185,77
|97,4
|–
|Ankara / Kalecik / Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|184,33
|97,73
|–
|Ankara / Akyurt / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|183,92
|97,82
|62,3
|Ankara / Mamak / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|176,63
|98,96
|88,83
|Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|171,30
|99,44
|38,58
|Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|168,36
|99,61
|–
|Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|166,43
|99,7
|–
|Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|165,44
|99,73
|–
Yukarıda bahsedilen liselerin yanı sıra Ankara'da bulunan diğer liselerin de taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Öğrenciler ve aileleri, bu verileri dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve öğrencinin yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseye yönlendirmelidir.
MEB tarafından yayınlanan verilere göre Ankara Liseleri 2023 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. Bu bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri ve yerel haber kaynakları da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.Kaynak: HABER MERKEZİ