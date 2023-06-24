Ankara ilindeki liselere yönelik 2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan verilere göre, 2022 yılındaki yerleştirme sonuçlarına dayanarak Ankara'daki liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belirlendi. İşte Ankara'daki bazı liselerin 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri:

İşte Ankara Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 490,47 0,11 0,09 Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 476,99 0,59 0,7 Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 471,33 0,96 0,81 Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 466,91 1,27 – Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 466,43 1,31 1,13

Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 464,89 1,42 1,6 Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 456,97 2,13 2,04 Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 452,86 2,53 2,5 Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 451,46 2,67 3,81 Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 449,93 2,83 2,04 Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 447,87 3,06 2,38 Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 446,68 3,19 – Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,59 3,19 3,14 Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 441,18 3,83 2,99 Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 439,90 3,99 5,08 Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 439,48 4,04 3,63 Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 435,95 4,48 3,54 Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 432,54 4,92 4,52 Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 432,07 4,98 3,54 Ankara / Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 430,06 5,25 4,53 Ankara / Mamak / Mamak Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 429,19 5,36 – Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 426,20 5,77 5,62 Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 425,00 5,95 5,05 Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 424,03 6,09 4,95 Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 422,22 6,35 – Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 421,45 6,47 6,33 Ankara / Sincan / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 421,13 6,52 5,57 Ankara / Çankaya / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 418,75 6,88 5,61 Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Çince 416,80 7,18 5,78 Ankara / Yenimahalle / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 416,33 7,25 – Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 415,93 7,31 6,21 Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 415,03 7,45 7,45 Ankara / Altındağ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 414,27 7,57 6,55 Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 412,24 7,88 – Ankara / Etimesgut / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 409,98 8,24 9,08 Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 409,18 8,37 6,88 Ankara / Pursaklar / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 407,67 8,63 7,95 Ankara / Polatlı / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 406,98 8,75 7,27 Ankara / Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 406,39 8,85 7,37 Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 405,87 8,93 7,25 Ankara / Mamak / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 405,04 9,07 7,95 Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 401,54 9,66 9,1 Ankara / Sincan / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 401,09 9,74 7,5 Ankara / Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 395,19 10,78 8,84 Ankara / Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 394,65 10,87 9,08 Ankara / Keçiören / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 393,53 11,08 10,01 Ankara / Mamak / Çağrıbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 393,44 11,09 9,36 Ankara / Elmadağ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 393,18 11,14 9,23 Ankara / Altındağ / Altındağ Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 390,97 11,53 2,04 Ankara / Keçiören / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 388,22 12,06 – Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 386,37 12,42 – Ankara / Beypazarı / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 383,73 12,94 13,57 Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 383,17 13,05 – Ankara / Çankaya / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 383,11 13,06 11,25 Ankara / Mamak / Başkent Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 381,10 13,46 – Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 380,12 13,66 12,02 Ankara / Sincan / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 378,58 13,97 11,26 Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 377,92 14,1 13,83 Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 377,32 14,23 – Ankara / Kızılcahamam / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 375,95 14,52 15,97 Ankara / Şereflikoçhisar / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 374,65 14,78 14,36 Ankara / Altındağ / Piri Reis Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 369,88 15,8 – Ankara / Etimesgut / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 369,00 15,99 – Ankara / Kalecik / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 366,71 16,49 13,06 Ankara / Altındağ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 360,43 17,94 14,33 Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 358,77 18,33 15,95 Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 358,27 18,45 20,01 Ankara / Nallıhan / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 358,12 18,48 17,68 Ankara / Çubuk / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 357,20 18,7 15,88 Ankara / Etimesgut / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 356,50 18,87 21,92 Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 356,47 18,88 18,47 Ankara / Keçiören / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 356,10 18,97 16,47 Ankara / Keçiören / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 355,88 19,03 15,47 Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 350,27 20,39 19,32 Ankara / Altındağ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 349,13 20,68 19,26 Ankara / Çubuk / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 349,06 20,7 17,96 Ankara / Güdül / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 347,17 21,2 18,33 Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 346,39 21,41 24,46 Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok Almanca 342,22 22,5 – Ankara / Akyurt / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 338,67 23,47 17,96 Ankara / Pursaklar / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 334,93 24,52 20,98 Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 332,41 25,26 19,32 Ankara / Elmadağ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 330,68 25,77 – Ankara / Keçiören / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 330,54 25,82 23,69 Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 329,85 26,03 24,46 Ankara / Yenimahalle / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 329,76 26,05 19,42 Ankara / Yenimahalle / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 328,88 26,32 23,51 Ankara / Sincan / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 328,19 26,53 28,38 Ankara / Mamak / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 325,73 27,3 22,66 Ankara / Mamak / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 321,99 28,49 26,26 Ankara / Sincan / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 318,27 29,71 23,69 Ankara / Altındağ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 310,67 32,31 22,61 Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 310,01 32,54 40,02 Ankara / Keçiören / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 308,48 33,09 34,8 Ankara / Akyurt / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 307,32 33,51 – Ankara / Keçiören / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 303,99 34,74 46,18 Ankara / Keçiören / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 303,69 34,85 26,92 Ankara / Polatlı / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 302,53 35,29 41,46 Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 298,85 36,69 39,35 Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 297,44 37,25 31,61 Ankara / Sincan / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 297,24 37,32 – Ankara / Çankaya / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 297,11 37,37 36 Ankara / Keçiören / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 295,38 38,06 – Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 294,82 38,28 30,59 Ankara / Pursaklar / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 289,29 40,56 42,68 Ankara / Çankaya / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 289,02 40,68 36,76 Ankara / Yenimahalle / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 288,73 40,81 50,12 Ankara / Çankaya / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 288,57 40,88 22,25 Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 287,73 41,24 44,12 Ankara / Altındağ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 286,16 41,91 38,58 Ankara / Çankaya / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 283,24 43,19 – Ankara / Altındağ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 282,19 43,66 – Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 281,01 44,19 50,07 Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 280,83 44,28 49,46 Ankara / Keçiören / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 276,07 46,5 54,97 Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 274,37 47,3 52,96 Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 272,81 48,05 48,21 Ankara / Çubuk / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 271,07 48,89 51,26 Ankara / Gölbaşı / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 270,56 49,14 98,66 Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 267,35 50,77 51,21 Ankara / Altındağ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 265,46 51,73 57,37 Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,60 52,18 66,25 Ankara / Keçiören / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,46 52,26 46,41 Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,03 52,48 54,05 Ankara / Çankaya / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 262,51 53,26 42,59 Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 262,19 53,43 68,03 Ankara / Pursaklar / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 259,46 54,91 56,59 Ankara / Gölbaşı / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 258,67 55,34 53,28 Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 258,51 55,43 78,25 Ankara / Altındağ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,60 57,6 67,94 Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,54 57,63 65 Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 249,10 60,79 65,12 Ankara / Etimesgut / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 247,85 61,53 51,76 Ankara / Beypazarı / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 246,08 62,62 – Ankara / Yenimahalle / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 245,79 62,8 65,87 Ankara / Gölbaşı / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 240,63 66,01 33,97 Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 235,56 69,3 78,25 Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 230,48 72,73 95,81 Ankara / Altındağ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 227,85 74,53 82,2 Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 227,36 74,86 – Ankara / Şereflikoçhisar / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 227,24 74,95 38,76 Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 224,54 76,8 – Ankara / Çankaya / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 223,62 77,43 95,68 Ankara / Mamak / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 223,37 77,6 – Ankara / Yenimahalle / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 219,28 80,45 74,65 Ankara / Mamak / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 218,65 80,89 74,86 Ankara / Elmadağ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 216,05 82,66 99,44 Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 215,02 83,36 – Ankara / Ayaş / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 214,65 83,61 – Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 211,22 85,88 – Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 205,63 89,29 – Ankara / Kızılcahamam / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 204,80 89,76 96,25 Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 204,78 89,77 – Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 204,47 89,95 95,81 Ankara / Haymana / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 201,61 91,5 96,87 Ankara / Beypazarı / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 198,84 92,87 92,1 Ankara / Altındağ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 198,66 92,95 17,96 Ankara / Etimesgut / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 195,79 94,19 55,38 Ankara / Polatlı / Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 192,56 95,43 – Ankara / Beypazarı / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 188,37 96,74 – Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 185,77 97,4 – Ankara / Kalecik / Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 184,33 97,73 – Ankara / Akyurt / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) Arapça 183,92 97,82 62,3 Ankara / Mamak / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 176,63 98,96 88,83 Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 171,30 99,44 38,58 Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 168,36 99,61 – Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 166,43 99,7 – Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 165,44 99,73 –

Yukarıda bahsedilen liselerin yanı sıra Ankara'da bulunan diğer liselerin de taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Öğrenciler ve aileleri, bu verileri dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve öğrencinin yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseye yönlendirmelidir.

MEB tarafından yayınlanan verilere göre Ankara Liseleri 2023 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. Bu bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri ve yerel haber kaynakları da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.