Dolar kurunun yükselişi akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İstanbul ve İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Ankara 1 Litre Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları

1 litre benzin: 21,60 TL

1 litre motorin: 21,11 TL

1 litre LPG: 9,87 TL

İstanbul Anadolu Yakası 1 Litre Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları

1 litre benzin: 21,19 TL

1 litre motorin (mazot): 20,70 TL

1 litre LPG fiyatı: 9,69 TL

İstanbul Avrupa Yakası 1 Litre Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları

1 litre benzin: 21,24 TL

1 litre motorin: 20,75 TL

1 litre LPG: 9,72 TL

İzmir 1 Litre Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları

1 litre benzin: 21,59 TL

1 litre motorin: 21,19 TL

1 litre LPG: 9,76 TL