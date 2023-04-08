Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, öğretim görevlisinin öğrencilerden başörtüsü takmamalarını istemesinin de ayrımcılık suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Başörtüsü yasağı konusu, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmalı bir konu olarak gündemde kalmaktadır. Üniversitelerde başörtüsü takma yasağına ilişkin uygulamalar, özellikle laiklik ve özgürlükler gibi kavramlar bağlamında tartışmalara neden olmaktadır. Son dönemlerde, bu konuda yapılan düzenlemeler ve uygulamalar ise farklı tepkilere neden oluyor.

Bu soruşturma da, Türkiye'de başörtüsü yasağına ilişkin tartışmaların devam ettiğini ve bu konuda hala çözüme kavuşulmadığını gösteriyor. Ayrımcılık suçlamasının başörtüsü yasağı konusunda önemli bir adım olduğu düşünülerek, bu soruşturmanın sonuçları ülke genelinde büyük bir merakla bekleniyor

Kaynak:AA.