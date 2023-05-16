Seğmen Su, bölgeye daha fazla su hızlı bir şekilde ulaştırmak amacıyla Adana'daki bir firmayla anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla, “ABB” logosu ve “Satılamaz” ibaresi olan sular, Adana'dan bölgeye ulaştırılacak. Anlaşma sayesinde nakliye masraflarında %40 tasarruf sağlandı ve aynı zamanda depremden etkilenen Adana'ya ekonomik bir katkı sağlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yandan çalışmaya devam ederken, deprem bölgemizi bir an unutmuyoruz. İhtiyaç ve taleplerini karşılamaya aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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