“Gençlerle şu anda ilişkiniz nasıl?”

Mansur Yavaş “Gençlerle şu anda ilişkiniz nasıl?” sorusuna, “Gençlerin birçoğu ilk defa oy kullanacaklar. İnternet üzerinden bizleri takip ediyorlar ama belli ki aradıkları, hoşlarına giden bir şeyler var. Bunu yoğun bir şekilde hissediyorum. İttifak var, 2 yıldır toplanıyorlar. Sonuçta bir karar verildi, Ekrem Bey'i ya da beni seven gençlerde hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Onlar biraz üzüldüler, kırıldılar. Kırılanları ikna etmeye çalışacağız. Fakat Cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu olunca bizler yine onların sözlerinin temsilcisi olacağız.”

“Gençler sizce en çok ne istiyor?”

“Geleceklerinden endişeliler ama özgürlüklerine düşkünler, kimse kendilerine karışmasın istiyorlar. Şimdi 'gençlik bozuldu' diyenler var, 2000 sene önce Aristo zamanında da 'gençlik bozuldu' deniyormuş. Gençlik bozulmuyor. İnternete ulaşabilme imkanı, gençlerin ailelerinden daha bilgili olduğuna inanmasını sağlıyor. Ülkenin ihtiyaçlarına göre özellikle teknik okulların açılması lazım, ‘Gençler çalışmak istemiyor’ deniyor. Sizin 'İş beğenmiyor' dediğiniz çocuk Avrupa'ya gidip garsonluk yapıyor. Gençler ülkede emeğini karşılığını alamıyor, bu çocuk kendi alın teriyle üretip, çalışmak istiyor. Gençlerde ego yok, gençler bu ülkede emeğinin karşılığını alamıyor. Gençler ülkenin önünü açacaklar.”

“Hayal Ettiğiniz Ankara’yı İnşa Edebildiniz Mi?”

“Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde, dünyadaki başkentlere yaraşır hale getirmek en büyük amacım ama yaptık diyemeyeceğim. Ancak 25 milyonluk yeşil alanı kendi dönemimizde bitirmiş olacağız.”

“Kılıçdaroğlu’yla Gezerken Belediyenin İmkanlarını Kullanacak Mısınız?”

"Hayır. Kullanmayacağız. Adayımızla Salı günü Çanakkale’den başlıyoruz. Bazen Kılıçdaroğlu’yla bazen Akşener’le, bazen İmamoğlu’yla olacak şekilde gezilere başlıyoruz”

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olduğunuzda Belediyelerinizde Kullandığınız Modelleri Türkiye Geneline Yayacak Mısınız?”

"Burada örneği var, vaat değil artık gerçekleşmiş, fiili durumu bütün Türkiye’ye yayacağız şeklinde propaganda yapılacak."

"Komşularımızla Olan İlişkilerimizde Sulh Havası Olacak"

Mansur Yavaş, “Farklı fikirlerin yan yana gelip, birbiriyle müzakere edebildiği, ortak mutabakat sağlayabilen bir yapı oluştu. Bu büyük bir zenginlik, handikap değil. Hükümet değişikliğinde milli politikalarımızda en ufak değişiklik olmaz. Sadece komşularımızla olan ilişkilerimizde sulh havası olacak, bozulan ilişkilerin düzeltilmesi için çabalanacak.” dedi.

“Gençlerimiz Gezmek İçin Gitsinler”

Mansur Yavaş, “Gençlerimiz gitsinler. Gezmek için gitsinler, eğitim için gitsinler ama mutlaka ülkelerine dönsünler. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye.” ifadelerini kullandı.

"Hadi Kar Araçlarını İzleyelim" Dedik

Mansur Yavaş, “Geçen yıl çok kar yağmıştı. İnsanlarımız iş makinesi izlemeyi seviyor. ‘Hadi kar araçlarını izleyelim’ dedik. Gece 1’den sonra 110 bin canlı izlendi. Halkla iletişim kuruyorsunuz,birlikte çalışıyorsunuz.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ