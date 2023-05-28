ANKARA 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023 çok merak ediliyor. 28 Mayıs Ankara seçim sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Ankara genelinde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları. Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından ilk seçim sonuçları ile karşınızda olacağız. Ankara seçim sonuçları canlı olarak web sitemizde yer alacak. 28 Mayıs 2023 Ankara'da hangi aday kaç oy aldı? 28 Mayıs Ankara Seçim Sonuçları Son Dakika

ANKARA 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023

Seçim sonuçlarının açıklanması için tüm sandıkların kapanması ve sonrasında YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması gerekiyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan ve diğer illerden ne kadar oy aldığını yayın yasağının kalkmasıyla birlikte Seçim Sonuçları takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarını Seçim Sonuçları Sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz. 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi sonuçlarına göre Meclis'e girecek milletvekilleri belirlendi. Ama cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yeterli oy alamadıkları için seçim 2. tura kaldı.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ankara Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Ankara 2. tur seçim sonuçları ekranı ile karşınızda olacağız. 2'nci tur seçimleri için Türkiye sandık başına koştu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 2'nci tur seçimleri gerçekleştirildi. Seçim sonuçları, yasak kaldırıldıktan hemen sonra seçim sonuçları ekranında görüntülenecektir. Seçim ekranındahangi aday kaç oy aldı görebilirsiniz. 28 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

28 Mayıs Ankara Seçim Sonuçları Son Dakika

Ankara'daki seçim sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz.

Ankara seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Seçim Sonuçları sayfamızda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını sandık oranı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve toplam seçmen sayılarını da takip edebilirsiniz.