ANIL TETİK



"EVLİLİK ARİFESİNDEYİM"



Yakışıklı oyuncu Anıl Tetik önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldiği AVM’de arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyip sohbet eden Anıl Tetik, şık kombini ve tarzıyla dikkat çekti. Projelere ara verdiğini ve kendi turizm şirketlerine ağırlık verip, işlere yoğunlaştığını belirten Tetik, ‘’Evlilik arifesindeyim, kız istememiz var. Ekim, kasım gibi inşallah düğünümüz olacak.’’ açıklamasında bulundu



MERVE BOLUĞUR



"İNSANLAR BENİ ÖZLEDİ"



YENİ SİNEMA FİLMİ İÇİN GERİ SAYIM



Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni projeler ve çalışma şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Boluğur, dijital platformların daha insani çalışma saatleri olduğunu ama tercihinin sinema olduğunu belirtti. Güzel oyuncu, “Yeni sinema filmi için çalışıyorum artık insanlar beni özledi ekranlara dönmek için geri sayıma başladık’’ açıklamasında bulundu.



SİMAY BARLAS



SET YOĞUNLUĞU



Güzel oyuncu Simay Barlas önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldiği AVM’de arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyip uzunca sohbet eden Simay Barlas, sade kombini, tarzı ve güzelliği ile dikkat çekti. Barlas, ‘’Yoğun bir tempoda set çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma yoğunluğundan fırsat buldukça da arkadaşlarım ve ailemle vakit geçirmeye, onlara zaman ayırmaya çalışıyorum. ’’ açıklamasında bulundu.