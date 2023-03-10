Rap müziğin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden Anıl Piyancı, yeni teklisi “Boğar Beni Gündüz” ile sevenleriyle buluşuyor. Şarkıda Anıl Piyancı’ya, aynı zamanda yapımcısı olduğu ve önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirmesi beklenen Mâi eşlik ediyor. Anıl Piyancı & Mâi iş birliği olan “Boğar Beni Gündüz” aynı zamanda Anıl Piyancı’nın önümüzdeki aylarda yayınlayacağı “23” albümünün ilk teklisi olması özelliği taşıyor. Şarkı, duygusal sözleri ile biten bir ilişkiyi anlatırken, aynı zamanda enerjik müzikal düzenlemesiyle de dikkat çekiyor. 10 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak şarkının sözleri Anıl Piyancı ve Mâi, müzik ve düzenlemesi ise NɆGRØ & Hell ikilisine ait. Hüzünlü sözlere, nakaratlarda melodik vokallerin, rap bölümlerinde ise hardcore flow’ların eşlik ettiği “Boğar Beni Gündüz”, 10 Mart’ta videosuyla birlikte tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi