Android Telefonlarda Gizli Kodlar Nelerdir?

Android, dünyanın en popüler işletim sistemlerinden biri olmasının yanı sıra, çoğu kullanıcının bilmediği gizli kodlar barındırıyor. Bu kodlar, genellikle teknik bilgi ve gelişmiş ayarlar için kullanılır. İşte Android cihazlardaki bazı gizli kodlar ve ne oldukları.

IMEI Numarasını Gösterme: Telefonun IMEI (International Mobile Equipment Identity) numarasını görmek için *#06# kodunu kullanabilirsiniz. IMEI numarası, telefonunuzun uluslararası olarak tanınan benzersiz kimliğidir.

Genel Bilgi Menüsü: #0# ve ##4636## kodları, genel cihaz bilgilerini, kullanım istatistiklerini ve batarya durumunu gösteren bir menüyü açar.

Kamera Bilgisi: Kameranızın detaylarına ulaşmak için ##34971539## kodunu kullanabilirsiniz.

FTA Yazılım Sürümü: FTA (Final Type Approval) yazılım sürümünü görmek için ##1111## kodunu kullanabilirsiniz. FTA sürümü, telefonunuzun son onaylı yazılım sürümüdür.

PDA Yazılım Sürümü: ##1234## kodu, PDA (Personal Digital Assistant) yazılım sürümünüzü gösterir.

Yazılım ve Donanım Bilgisi: #12580369# kodunu kullanarak cihazınızın yazılım ve donanım bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Cihaz Kilidi Durumu: Cihaz kilidi durumunu kontrol etmek için *#7465625# kodunu kullanabilirsiniz.

Mac Adresi: Wi-Fi MAC adresini görmek için ##232338## kodunu kullanabilirsiniz.

Dokunmatik Ekran Sürümü: Dokunmatik ekran sürümüne ulaşmak için ##2663## kodunu kullanabilirsiniz.

RAM Sürümü: ##3264## kodu, cihazınızın RAM sürümünü gösterir.

Bluetooth Adresi: Bluetooth adresini görmek için ##232337#*# kodunu kullanabilirsiniz.

Donanım Sürümü: Donanım sürümünüzü kontrol etmek için ##2222## kodunu kullanabilirsiniz.

Yazılım Sürümü ve Güncelleme Bilgileri: ##44336## kodu, cihazınızın yazılım sürümü ve son güncelleme bilgilerini gösterir.

Her ne kadar bu kodların çoğu genel Android kodları olsa da, bazı üreticiler bu kodları kendi kullanıcı arayüzleri ile engelleyebilir. Bu nedenle, tüm kodların her Android cihazında çalışmayabileceğini unutmayın

Yenigün Haber Merkezi