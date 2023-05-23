Tabii uygulamasını APK dosyası yoluyla indirme ve kurma işlemi, resmi bir uygulama mağazasından indirmek yerine üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklemenizi gerektirir. Bu nedenle, güvenilir ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak APK dosyasını indirme ve kurma işlemini gerçekleştirmeniz önemlidir.

Android TV'nizde "Ayarlar" menüsüne gidin. Ayarlar menüsünden "Güvenlik ve Kısıtlamalar" seçeneğine girin.

"Bilinmeyen kaynaklardan yüklemeye izin ver" seçeneğini etkinleştirin. Bu, Android TV'nizde üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklemenize izin verecektir. Bilgisayarınıza veya cep telefonunuza Tabii uygulamasının APK dosyasını indirin. APK dosyası, Tabii uygulamasının kurulum dosyasıdır.

Tabii Uygulamasını TV'de nasıl aktif ederim?

İndirdiğiniz APK dosyasını bir USB belleğe veya bulut depolama hizmetine aktarın. USB belleği veya bulut depolama hizmetini Android TV'ye bağlayın. Android TV'de bir Dosya Yöneticisi uygulaması kullanarak APK dosyasını bulun ve açın.

APK dosyasını seçerek Tabii uygulamasının kurulum sürecini başlatın ve talimatları izleyin.Kurulum tamamlandıktan sonra Tabii uygulaması Android TV'nizde kullanılabilir hale gelecektir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi