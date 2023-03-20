SEÇMEN LİSTELERİ ASKI TARİHİ 2023: SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI MI?

Seçmen listeleri, düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart 2023 tarihinde ilçe seçim kurullarınca askıya çıktı.

Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ait askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.