Bazı burçlar çok alıngandır, onlarla anlaşmak neredeyse imkansızdır... Onlarla geçinmek neredeyse imkansızdır. Duygusallığın zirvesinde olan bazı burçlar, fazla 'alıngan' oldukları için birçok şeye karşı hassas olabilirler. İşte ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiren 3 burç!

1 - BALIK BURCU

En alıngan burç denildiğinde muhtemelen akla ilk gelen Balık burçlarıdır. Hassasiyetleriyle bilinen Balık burçları, her zaman kendileri için bir açıklama beklerler. Duygusallıkları bir anda alınganlığa neden olur.

Duygusal Balıklar, her şeyi abartmayın. O sözler sizin için değildi. Kimse o masayı sizin yüzünüzden terk etmedi. Dünya sizin yüzünüzden dönmüyor. Her şeyi bahane ederek ağlamaya bayılıyorsunuz. Sadece zarar veriyorsun. Hem kendine hem de etrafındakilere. Bir nefes alın, gözlerinizi kapatın ve zihninizi başka şeylerle meşgul edin.

2 - İKİZLER BURCU

En kararsız burç olan İkizler, en hassas burçlar arasında yer alır. İkizler burcunun dengesiz ruh halleri, olaylara verdikleri tepkilerin sürekli değişmesine neden olur.

Herkes duygusal dengesizliğinizi ortadan kaldırmak zorunda değildir. Eğer insanlar bununla ilgilenmiyorsa, bu sizi sevmedikleri anlamına gelmez. Kendinizi sevdirmek için kriterler belirlemek yerine akışına bırakın. Sizinle göz teması kuran herkes size aşık değildir. Sakin ol şampiyon. Hayattaki her şey sizin için değildir. Her şeyi ve kendinizi rahat bırakın.

3- ASLAN BURCU

Dik ve kendinden emin görünen aslanlar aslında çok alıngandır. Her şeyi kişisel algılayabilir ve olaylara hiç düşünmediğiniz bir perspektiften bakabilirler.

Herkes size bakmaz. Herkes sizi sevmez. Kendinizi özel ve önemli hissedecek kadar çıldırmayın. Evet, iyi olabilirsiniz ama herkes sizin gibi iyi insanlara bakmaz. Siz ormanın kralı ya da küçük dağların sahibi değilsiniz. Siz neyseniz osunuz. Kendin olduğun zaman iyisin. Başka her şey sizi boğar. İtici görünüyorsunuz. Elbette onları görmezden gelin ama kendinizi değersizleştirmeyin.