Anadolu Yakası gezilecek yerler doğa güzellikleri listesi ile karşınızdayız. Doğa ile iç içe yerler arayanlar için Anadolu Yakası'ndaki ormanlar, korular, doğal güzelliklerden bahsedeceğiz. Acaba İstanbul Anadolu Yakası'nda gezilecek korular hangileri? Anadolu Yakası orman yürüyüş yerleri nerede? İstanbulda gezilecek doğal yerler Anadolu Yakası köyleri hangileri? İstanbul Anadolu Yakası gezilecek doğal yerler listesi

Anadolu Yakası gezilecek yerler doğa

Kış mevsiminin bitmesiyle İstanbulda gezilecek yerler doğa güzellikleri çok merak edilir. Özellikle haftasonları şehirden uzaklaşıp nefes almak isteyenler Anadolu Yakası gezilecek doğal yerler listesi arıyorlar. Anadolu Yakası gezilecek yerler doğa güzellikleri, korular, ormanlar listesi hazırladık. İstanbulda gezilecek doğal yerler Anadolu Yakası doğa ile iç içe yerler:

İstanbul Anadolu Yakası gezilecek doğal yerler

Şehrin gürültüsünden kurtulmak ve doğaya kendini atmak isteyenlere en güzel doğal yerlerden bahsetmek istiyoruz. İstanbul gezilecek doğal yerler listesinde Anadolu Yakası'nda da harika ormanlar, korular, köyler ve doğal güzellikler sizi bekliyor. Anadolu Yakası, Avrupa Yakası'na göre daha sakin. Peki İstanbul Anadolu yakası nerelerde gezilir? Acaba İstanbul Anadolu Yakasında nereler var? İstanbulda gezilecek doğal yerler arasında şunları sayabiliriz:

Anadolu Kavağı, Beykoz

Beykoz ilçesinde konumlanan Anadolu Kavağı, şirin bir balıkçı kasabası. Anadolu Kavağı, Beykoz ilçesi sınırında bulunan ve birçok kişinin ilgisini çeken bir lokasyondur. Tekneleri, balık ağları, balık dükkanları ve yemyeşil ortamı ile İstanbul'dan uzaklaşmak isteyenlere muhteşem bir ortam sunuyor. Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı'nda görmeniz gereken yerler arasında en başta geliyor. 800 yıllık Yoros Kalesi, Ceneviz Kalesi olarak da biliniyor.

Yuşa Tepesi'nde Hazreti Yuşa Türbesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Yuşa Tepesi manzarası ile de ünlü. Anadolu Feneri de burada görmeniz gereken yerlerden. Midillili Ali Reis Camii de gköyde göreceğiniz tarihi yapılardan birisi. Poyrazköy Kalesi de 600 yıllık bir başka kale. Anadolu Kavağı'na İETT otobüsü veya Eminönü'nden kalkan vapur ile gelebilirsiniz. Anadolu Kavağı kahvaltı mekanları da çok popüler. Çam Vadisi Kafe, Yoros Cafe, Yosun Restoran ve Kavak Çapari Restoran en güzel mekanlar arasında sayılabilir.

Çamlıca Tepesi, Üsküdar

Anadolu Yakası gezilecek yerler doğa ile iç içe ve harika manzaralı bir yer listemizde yer alıyor. Üsküdar’da yer alan Çamlıca Tepesi, İstanbul'un en yüksek tepesi, 268 metre yüksekliğe sahip . Hatta tepe büyük ve küçük diye ikiye ayrılıyor. Küçük Çamlıca Tepesi’nin zirvesinde Cihannüma Köşkü, Topkapı Köşkü ve Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi yer alıyor. Büyük Çamlıca Tepesi’nde ise Nurbaba Tekkesi bulunuyor.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Ataşehir

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB); İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir botanik bahçesi. 1995 yılında ANG Vakfı tarafından Ali Nihat Gökyiğit'in eşi Nezahat Gökyiğit adına kurulan harika bir botanik bahçesidir. Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı'na giriş ücretsizdir.

500 dönüm arazi üzerine kurulu botanik bahçesinde nnlarca kaktüs, bozkır bitkisi, dünyanın her yerinden getirilen ağaç türleri, asmalar, su bitkileri, ev bitkileri, menekşeler, güller, laleler, asma türleri bulunmaktadır. Toplam 8 ana bölümden oluşan botanik bahçesinde her bölüme "Ada" ismi verilmiştir. Merkez Ada, Mesire Adası, Arboretum Adası, Ertuğrul Adası (Japon Sakura Ağaçları), İstanbul Adası, Meşe Adası, Trakya Adası ve Anadolu Adası olarak 8 bölüme ayrılmıştır.

Ataşehir tarafından İETT’nin 8K, 10A, 13, 13AB, 14ŞB, 16M, 19E, 19M, 21B ve 256 hat numaralı otobüsleri ile buraya gelebilirsiniz. Ümraniye tarafından gelen otobüsler:

13 – Ataşehir / Çakmak Mah. – KADIKÖY

13-M Şerifali – ÜSKÜDAR

13-Y Çakmak Mah. – Yenisahra – KADIKÖY

14-BK Çekmeköy – Parseller – KADIKÖY

20-D Sarıgazi – Yenişehir – KADIKÖY

Polonezköy Tabiat Parkı, Beykoz

Anadolu Yakasında gezilecek doğal yerler listesinde Polonezköy Tabiat Parkı en çok tercih edilen adreslerden birisi. Polonezköy Tabiat Parkı yılın her mevsimi Anadolu Yakası'nda piknik yapmak isteyenler tarafından sevilmektedir. Beykoz sınırında yer alan tabiat parkında çeşitli piknik alanları bulunmaktadır. Bu alanlardan Cumhuriyet Parkı Piknik Alanı, Stella Polonezköy ve Polonezpark piknikçilere mangal yapma imkanı sunarken, misafirler piknik alanlarından kiloyla etlerini alabiliyor.

Piknik alanında ayrıca serpme kahvaltı, hamak ve semaver gibi olanaklar da mevcuttur. Piknik alanları içerisinde bulunan çardaklarda piknik yapabilirsiniz. Tabiat parkına toplu taşıma ile 15KÇ, 135G 136 numaralı İETT otobüsü ile ulaşabilirsiniz.

Mihrabat Korusu, Beykoz

İstanbul Beykoz'da Mihrabat Korusu'nda yer alan Mihrabat Mesire Alanı, Anadolu Yakası'nın popüler piknik alanlarından biridir. Boğaz'a hakim bir alanda yer alan mesire yeri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yemyeşil çiçekleri ve ağaçlarıyla çok farklı bir görünüme sahip oluyor. Orman piknik alanlarında mangal ve semaver yakılmasına izin verilmektedir. Gezinti yerinde tuvaletler, çeşmeler, piknik masaları, çocuk oyun alanı, koşu-yürüyüş yolu ve otopark bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra sabahları zengin bir açık büfe kahvaltının servis edildiği restoran, kafe ve büfe gibi işletmeler de orman içerisinde hizmet vermektedir. Koruda hafta sonu pikniği yapabilir veya sevdiklerinizle uzun bir Pazar kahvaltısı yapabilirsiniz. mesire yerine 121A, 15, 15T, 15A numaralı İETT otobüsleri ile ulaşabilirsiniz.

Gözdağı Korusu, Pendik

Manzarası güzel bir yer arayanlar için Anadolu Yakası'nda önerebileceğimiz bir başka adrese geldik. Gözdağı Korusu; Marmara Denizi, Yalova ve Adalar'a hakim manzarasıyla yakın zamanda keşfedilen bir yer. 206 metre yüksekliğe sahip olan korunun çevresinde piknik alanları, seyir çardakları, oyun parkları ve turistik alanlar bulunmaktadır. Özellikle çocuklu aileler bu nedenle burayı tercih edebilirler.

Çubuklu Korusu ve Hidiv Kasrı, Beykoz

Çubuklu Korusu, İstanbul ilinin Beykoz ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Hidiv Kasrı da Çubuklu Korusu içinde yer aldığı için burası İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden birisidir. Hidiv Kasrı giriş ücreti var mı? Hidiv Kasrı hangi semtte diye çok merak edilir. Hidiv Kasrı Beykoz'dadır. Hidiv Kasrı Yalısı kimin diyenler için belirtelim: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Beltur burayı işletiyor.

Saklıgöl, Şile

İstanbul Anadolu Yakası gezilecek yerler doğa listemizde gizli kalmış bir güzellikten bahsedeceğiz. Şile yakınlarında Kamandere Köyü'nde yer alan Saklıgöl aslında yapay bir baraj gölüdür. Saklıgöl doğa yürüyüşü yapmak isteyenler favori yerlerinden. Ama piknik ve mangal tutkunları da buraya sıkça uğruyorlar. Doğa fotoğrafı çekmek için de en güzel adreslerden.

Dragos Tepesi, Kartal

Kartal ilçesinde yer alan Dragos Tepesi, İstanbul'un en güzel manzaralarından birisine sahip. Dragos Tepesi sosyal tesisleri sabah saat 08:30 ile akşam saat 23:00 arasında açık.

Aydos Ormanı

Anadolu Yakasında gezilecek doğal yerler listesinde Aydos Ormanı listemizde. Aydos Ormanı, Anadolu Yakası'nda ormanda yürüyüş ve koşu yapmak isteyenlerin ilk adreslerinden. Ayrıca Aydos Mesire Alanı da piknik ve mangal tutkunlarının favorilerinden. Kartal'ın kuzeyinde, Aydos Ormanı içinde, ünlü Aydos Gölü'nün yanında yer alan piknik alanında piknik masaları, barbekü olanakları ve mutfaklı yemek yenecek yerler gibi birçok seçenek bulunmaktadır.

Göl kenarında tüm gün kendi mangalınız ve yemeğinizle piknik yapabilir ya da göl kenarındaki işletmeden mangal ve et temin edebilirsiniz. Deniz bisikleti ile de göl çevresini dolaşabilirsiniz. Kartal'dan kalkan minibüsler veya 11SA, 132C, 132S, 17S, KM31 gibi İETT otobüsleri ile Aydos Ormanı'na ulaşabilirsiniz.

Sultangazi Kent Ormanı

Sultangazi'de yer alan Sultangazi Kent Ormanı, hem huzuru bol bol korumak hem de şehir hayatından biraz olsun uzaklaşmak için ideal bir mesire alanına sahiptir. Piknik masaları, tuvaletler, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkurları, futbol sahası, at çiftliği, market, çeşmeler, kafeterya ve otopark mevcut. Unutmadan: Piknik alanlarında mangal ve semaver yapılmasına izin verilmiyor. Ormana yaya girişi ücretsiz, ama arabayla girmek isterseniz ücret ödemeniz gerekiyor.

Kent ormanına gitmek için yakınlarından geçen İETT 6T, 38B, 49G, 49GB, 88 otobüslerini tercih edebilirsiniz.

Büyükada

Kadıköy, Bostancı, Eminönü, Maltepe, Kartal, Kabataş, Avcılar veya Beşiktaş’tan hareket eden vapurlar ile Büyükada'ya ulaşabilirsiniz. Adalar Müzesi, Aya Yorgi Kilisesi, Rum Yetimhanesi, Hamidiye Camii, Adakule, Prenses Koyu, Meryem Ana Kilisesi, Müslüman Mezarlığı ve Reşat Nuri Güntekin’in Evi gezebileceğiniz yerlerden bazıları.

Heybeliada

Heybeliada’ya gitmek için Bostancı, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Avcılar, Karaköy, Eminönü veya Kabataş’tan hareket eden vapurlara binebilirsiniz. Adana gezilecek yerler: Heybeliada Deniz Lisesi, Aya Yorgi Uçurum Manastırı ve Bet Yaakov Sinagogu

Kınalıada

Kınalıada, Prens Adaları arasında İstanbul’a en yakınıdır. Kınalıada’ya gitmek için Beşiktaş, Karaköy, Kabataş Kadıköy, Bostancı ya da Eminönü’nden hareket eden vapurlara binebilirsiniz. Kınalıada'da gezilecek yerler: Ayazma Plajı, Hristos Tepesi ve Manastırı, Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi, Sirakyan İkiz Evleri, Rum Ortodoks Panayia Kilisesi

Göztepe 60. Yıl Parkı, Kadıköy

Anadolu Yakasında gezilecek parklar arasında Göztepe 60. Yıl Parkı'ndan kısaca bahsedelim. Göztepe'de Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Göztepe 60. Yıl Parkı 80 dönümlük bir alana sahip. Ülkemizdeki ilk tema park örneği olarak kabul edilmektedir. Bir ligustrum ağacının şekillendirilmesiyle oluşturulmuş dönen bir derviş, çeşitli balıkların yüzdüğü bir akvaryum, lale ve güllerden oluşan bir bahçe, tik ağacından bir kayık ve 1200 metrekarelik yapay bir gölet bulunmaktadır.

Beykoz Korusu

Acaba Beykoz Korusu nasıl bir yer? Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Korusu, aynı zamanda İstanbul’un en güzel korularından birisi. Sultan II. Abdülhamid döneminden kalma bir yer olan korunun diğer bir adı da Abraham Paşa Korusu. Beykoz Korusu içerisinde güzel köşkler, Aşiyanlar (kuş evleri), havuzlar ve yürüyüş parkurları bulunuyor. İki restoranı ve bir de havuz başı çay bahçesi bulunan korudaki restoranlar düğün ve nikah için tercih edilen yerler arasında.

İdealtepe 50. Yıl Korusu, Maltepe

Maltepe ilçesine bağlı İdealtepe Mahallesi'nde yer alan bu koru 72 dönümlük bir alan üzerine kurulu. İçinde yürüyüş ve koşu alanı bulunmaktadır. Piknik alanı ve çocuk parkı da bulunan koruda 2 adet çocuk oyun parkı, 2 adet spor sahası ve 1 adet basketbol ve voleybol sahası bulunmaktadır.

Fethi Paşa Korusu, Üsküdar

Tarihi Fethi Paşa Korusu; Anadolu yakasının Boğaz kıyısında yer alıyor. Üsküdar ile Beylerbeyi arasında yer alan Fethi Paşa korusu İstanbul Boğazı'na muhteşem bir manzaradan bakmaktadır. Fethi Paşa Korusu'nda İstanbul Belediyesi tarafından işletilen Fethi Paşa Sosyal Tesisleri isimli bir sosyal tesis bulunmaktadır.

BONUS: Ballı Kayalar Tabiat Parkı (Gebze)

Anadolu Yakası gezilecek yerler doğa listesine ufak bir ekleme yapalım. İstanbul'a çok yakın gezilecek yerler arasında Ballı Kayalar güzel bir seçenek olabilir. İstanbul sınırının azıcık uzağında, Gebze'de kalan bu doğa harikası yere pek çok günübirlik tur düzenlendiğini de belirtelim.

BONUS 2: Darıca Hobbit Köyü

Kocaeli ilinin Darıca ilçesinde harika bir yerden bahsedelim. Sahil kenarında Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı içerisinde yer alan Darıca Hobbit Köyü, İstanbul'a yakın gezilecek yerler arasındadır. Darıca Hayvanat Bahçesi'ne de çok yakında olduğu için hem burayı hem de hayvanat bahçesini aynı günde gezebilirsiniz. Burada 15 adet hobbit ev bulunmaktadır. Hobbit evlerinde kalınıyor mu diye çok merak ediliyor. Maalesef Hobbit evleri sadece dekor amaçlı yapılmıştır.

Anadolu Yakası'nda gezilecek korular

İstanbul pek çok koruya ev sahipliği yapıyor. Peki Anadolu Yakası'nda gezilecek korular hangileri? Haydi göz atalım:

Mihrabat Korusu, Beykoz

Gözdağı Korusu, Pendik

Çubuklu Korusu, Beykoz

Fethi Paşa Korusu, Üsküdar

Mihrabat Korusu, Kanlıca

Validebağ Korusu, Üsküdar

Anadolu Yakası orman yürüyüş yolları

Anadolu Yakası gezilecek yerler doğa yürüyüşü için gidilecek yerler hangileri? Listemizin başında Aydos Ormanı yer alıyor. Eğer orman yerine sahilde yürüyüş veya koşu yapmak isterseniz, Moda Sahili en güzel seçeneklerden birisi.

Aydos Ormanı, Kartal

Beykoz Kaymakdonduran Ormanı

Belgrad Ormanı, Sarıyer

Sultangazi Kent Ormanı

Polonezköy Tabiat Parkı, Beykoz

Validebağ Korusu, Üsküdar

Anadolu Yakası piknik alanları

Acaba Anadolu Yakası mangal nerede yapılır? İstanbulda pikniğe nereye gidilir? Kısaca Anadolu Yakasıpiknik alanları listesine göz atalım:

Aydos Mesire Yeri

Polonezköy Tabiat Parkı Piknik Alanları

Göztepe Tabiat Parkı ve Piknik Alanı

Mihrabat Mesire Yeri

Fenerbahçe Parkı

Taşdelen Mesira Parkı, Çekmeköy

Orhangazi Şehir Parkı / Maltepe

Yeşil Vadi Kır Evi / Kartal

Anadolu Yakası köyleri