Anadolu Yakası AVM listesi ile karşınızdayız. İstanbul Anadolu Yakası Avmler hangileri? Anadolu Yakası'nda kaç tane AVM var? Peki Anadolu Yakası AVM oyun alanları olan AVMler hangileri? Outlet Anadolu Yakası AVM nerede? Anadolu Yakası en büyük AVM hangisi? İstanbul AVM Anadolu Yakası kaç tane? Anadolu Yakası en iyi AVM hangisi? 2 yaş Bebek eğlence yerleri Anadolu Yakası hangi AVM'lerde var? İşte Anadolu Yakasındaki AVM'ler:
Anadolu Yakası AVM Listesi
Uzun zamandır büyük şehirlerde gördüğümüz pazarlar ve alışveriş hanları yerini artık AVM'lere bırakıyor. Birçok markanın farklı mağazalarda satış yaptığı AVM'lerde onlarca mağaza bulunuyor. Çeşitli mağazaların eğlence, giyim, yemek ve sinema sektörleri gibi birçok alana hizmet verdiği alışveriş merkezleri son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Mevcut nüfus yoğunluğu ve AVM sayılarının artması ile birlikte AVM'ler büyük kitlelere hitap eden yerler haline geldi. İstanbul, AVM'lerin en çok açıldığı şehrimiz. Tam 114 AVM, İstanbul'da bulunuyor. İlk AVM'nin açılmasından bu yana pek çok alışveriş merkezi açıldı. Anadolu Yakası da birbirinden güzel pek çok AVM'ye sahip. Sizlere Anadolu Yakası AVM Listesi hazırlamak istedik.
Anadolu Yakası'nda kaç tane AVM var?
İstanbul'da pek çok AVM var. Peki Anadolu Yakası'nda kaç tane AVM var? İstanbul'un Anadolu Yakası'nda toplam 31 tane AVM bulunmaktadır. Ümraniye, Pendik ve Maltepe'de 5'er tane AVM bulunuyor. Ataşehir'de 4 AVM bulunuyor. Üsküdar civarında ise üç tane AVM var. Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli'de ise ikişer tane AVM bulunuyor. Çekmeköy ve Kadıköy'de ise birer tane AVM var.
İstanbul Anadolu Yakası AVM Listesi | Anadolu Yakası Avmler
Acaba Anadolu Yakası'nda hangi ilçelerde AVM'ler var? İstanbul AVM Anadolu Yakası nerelerde? İstanbul AVM'ler Anadolu Yakası adresleri çok merak ediliyor. Liste halinde Anadolu Yakasındaki AVM'ler şöyle:
- Optimum Outlet AVM D‐100 Karayolu‐Yenisahra Mah. / ATAŞEHİR
- Palladium AVM Halk Caddesi‐Barbaros Mah. / ATAŞEHİR
- Kozyatağı Carrefour AVM Kayışdağı Caddesi‐İçerenköy Mah. / ATAŞEHİR
- Brandium AVM Dudullu Caddesi‐Küçükbakkalköy Mah / ATAŞEHİR
- ACR Loft AVM O‐2 Kavacık Beykoz Bağlantı Yolu‐Acarlar Mah. / BEYKOZ
- Kardiyum AVM Turgut Özal Caddesi‐Taşdelen Çamlık Mah / ÇEKMEKÖY
- Tepe Natulius AVM Dinlenç Caddesi‐Taşköprü Caddesi ‐Acıbadem Mah / KADIKÖY
- İstmarina AVM Turgut Özal Bulvarı‐Kordonboyu Mah. / KARTAL
- Anatolium AVM Soğanlık D‐100 Kuzey Yanyol‐Soğanlık Yeni Mah. / KARTAL
- Maltepe Park AVM D‐100 Karayolu‐Cevizli Mah. / MALTEPE
- Süreyya AVM Sahil Turgut Özal Bulvarı‐Yalı Mah. / MALTEPE
- Hilltown AVM Siteler Yolu Sokak‐Aydınevler Mah. / MALTEPE
- Ritim İstanbul AVM D‐100 Karayolu‐Cevizli Mah. / MALTEPE
- Piazza AVM D‐100 Karayolu‐Tugay Yolu Cad. Cevizli Mah. / MALTEPE
- Neomarin AVM D‐100 Karayolu‐Kaynarca Mah. / PENDİK
- Pendorya AVM D‐100 Karayolu‐Güzelyalı Mah. / PENDİK
- Marintürk AVM Sahil Bulvarı‐Batı Mah. / PENDİK
- World Atlantis AVM Osmanlı Bulvarı‐Yenişehir Mah. / PENDİK
- Viaport Asya Outlet AVM Dedepaşa Caddesi‐Yenişehir Mah. / PENDİK
- Rings AVM Osmangazi Cad.‐Kanuni Cad. Veysel Karani Mah. / SANCAKTEPE
- Sancakpark AVM Ankara Caddesi‐İnönü Mah. / SANCAKTEPE
- Atlas Park AVM Fatih Bulvarı ‐ Abdurrahmangazi Mah. / SULTANBEYLİ
- Plato AVM Fatih Bulvarı ‐ Abdurrahmangazi Mah. / SULTANBEYLİ
- Metro Garden AVM Alemdağ Caddesi‐Necip Fazıl Mah. / ÜMRANİYE
- Canpark AVM Alemdağ Caddesi‐Yamanevler Mah. / ÜMRANİYE
- Akyaka Park AVM Küçüksu Caddesi‐Saray Mah. / ÜMRANİYE
- Asya Park AVM Alemdağ Caddesi‐Necip Fazıl Mah. / ÜMRANİYE
- Metrocorner AVM Alemdağ Caddesi‐Yukarı Dudullu Mah. / ÜMRANİYE
- Capitol AVM Mahir İz Caddesi‐Altunizade Mah. / ÜSKÜDAR
- Akasya AVM D‐100 Karayolu‐Acıbadem Mah.) / ÜSKÜDAR
- Emaar Square AVM Libadiye Caddesi‐Ünalan Mah / ÜSKÜDAR
Anadolu Yakası outlet AVM | Outlet Anadolu Yakası AVM
İstanbul Anadolu Yakası outlet AVM nerelerde var diye de çok merak ediliyor. Viaport Outlet AVM, Olivium AVM, Optimum AVM, Starcity AVM ve 212 AVM ilk akla gelen otulet alışveriş merkezleri arasında sayılabilir.
- Olivium Alışveriş Merkezi
- Viaport Asia Outlet Alışveriş Merkezi (Pendik)
- Optimum Alışveriş Merkezi
- İSTANBUL OUTLET (Bağdat Caddesi)
- Starcity AVM
- 212 AVM
- Asya Park AVM
- İtopya Kartal Outlet (Bilgisayar)
Viaport alışveriş merkezinde 175 mağaza bulunuyor. Hemen hemen tüm markaların satış noktalarını bulabileceğiniz Viaport'ta ayrıca konumlandırılan yapay gölet ile de güzel bir manzara karşısında yemeğinizi yiyebilirsiniz. Viaport aynı zamanda Lunapark, Karting ve Pony Club gibi aktivite alanlarını da ziyaretçilerine sunmaktadır.
Olivium AVM ilk outlet mağazası olarak kuruldu. Olivium alışveriş merkezinde 140 mağaza bulunmaktadır. Her yaşa hitap eden zengin mağaza karmasına sahip AVM, düzenlediği kampanya ve etkinliklerle de sanatsal ve kültürel faaliyetleri geliştirmektedir. Olivium, Nike, Adidas gibi markaların sezon sonu ürünlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz bir alışveriş merkezi. Ayrıca Türkiye'nin en yüksek tırmanma duvarı Olivium alışveriş merkezinde yer almaktadır. Tek dezavantajı hafta sonları çok kalabalık oluyor.
Optimum alışveriş merkezi, outlet alışveriş merkezlerinden biridir. Sadece sezonda değil, yılın 365 günü uygun fiyatlı olduğu bilinen ve Anadolu yakasının en popüler AVM Outlet listesinin başında yer alan Optimum Mall'da 160'a yakın mağaza bulunuyor. 2010 yılında Avrupa Alışveriş Merkezi Ödülü'nü alan alışveriş merkezinde ayrıca buz pateni pisti, sinema, restoran ve kafe seçenekleri bulunuyor.
Starcity AVM 200'den fazla marka ile hizmet veriyor. İçinde eğlence, sinema ve yemek alanlarının da yer aldığı alışveriş merkezi ayakkabı, giyim, optik, ek aksesuar, takı, sağlık, elektronik ve kozmetik gibi birçok alanda ve markada ürünleri ziyaretçilerine sunuyor. Alışveriş merkezinde uygun fiyatlarla alışveriş imkanının yanı sıra ziyaretçilerine 8 adet sinema salonu, bowling, karting, paintball, çocuk eğlence merkezi ve açık hava eğlence parkı sunulmaktadır.
212 AVM ise 2009 yılında hizmete girdi. 212 AVM her şeyden önce asimetrik dış cephesiyle dikkat çekiyor. İstanbul'un en yeni outlet merkezlerinden biri olan 212 AVM mağazası arasında Damat, Cacharel, Mudo, Herry ve Stefanel gibi markalar da yer alıyor. %80'e varan indirimlerin sunulduğu merkez, ziyaretçilerine Bowling, Playland gibi eğlence alanlarını da sunuyor.
Anadolu Yakası en büyük AVM
Acaba Anadolu Yakası en büyük AVM hangisi diye merak ediliyor. Dubai merkezli gayrimenkul şirketi Emaar’ın ülkemizdeki projesi olan Emaar AVM, Anadolu Yakası en iyi AVM olarak söylenebilir. Emaar Square Mall, Anadolu Yakası'nın en büyük alışveriş merkezi. Emaar Square AVM, 6 kat üzerinde 138.000 metrekare kiralanabilir alanı, 415 mağazası , 52 restaurantı ile en büyük alışveriş merkezi.
Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, Avrupa’nın en uzun cam terasına sahip Emaar Skyview seyir terası, eğlence müzesi Museum of Illusion, ayakları yerden kesen eğlence The Jump, 4DX Sinema salonları, oyunlarıyla nefes kesen VR ROOM gibi aktivite imkanları için Emaar Square Mall milyonlarca kişinin uğradığı bir alışveriş merkezi.
Anadolu Yakası AVM oyun alanları
Kapalı oyun parkı Anadolu yakası oyun parkları çok merak ediliyor. 2 yaş Bebek eğlence yerleri Anadolu Yakası hangi AVM'lerde var? Kum parkı olan AVM hangisi? Oyun alanı olan AVMler Anadolu Yakası listesi:
Akasya AVM / KidZania İstanbul
Akasya AVM içinde, 10.000 m2'lik alanda, 0-14 yaş arasındaki tüm çocuklara hitap eden oyun alanı. Çocukların meslekleri deneyimlediği çocuklar ülkesi olarak da tarif ediliyor. Çünkü 67'den fazla alanda 120'den fazla mesleğin deneyimlenebildiği bir yer. Pazartesi hariç hafta içi her gün 10:00-16-00 arası, hafta sonu 10:00-20:00 arası açık. Çocuk bileti 450 TL, yetişkin 100 TL. Acıbadem, Akasya Avm No:25A, Üsküdar
Emaar AVM / Emaar Akvaryum
Tam adıyla Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi... Ana Tank, Ormanlar, Nehirler ve Şelelaler, Penguen Adası, Timsah Krallığı ve Hayal Adası gibi bölümleri var. Rakun, mirket, uçan sincap, su samurları gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. Burası her gün 10:00–21:15 arası açık. Çocuk bileti 155 TL, yetişkin bileti 170 TL, 0-3 yaş ücretsiz. Libadiye Cad. No:82/F Emaar AVM -2 Katı, Üsküdar
Metropol İstanbul AVM / Hupalupa
HUPALUPA: Performans, adrenalin ve eğlencenin adresi. Trambolin, Kidventure, Denge Parkuru, Tırmanma Duvarı, Bowling, Çarpışan Arabalar, VR-AR ve Spor Oyunları gibi aktivitelere katılabiliriyorsunuz. Hupalupa, her gün 10:00–21:00 arası açık. Her ünite veya parkur farklı fiyatlandırılmış, trambolin 1 saat 175 TL, tımanma duvarı 30 dk 110 TL, bowling 120 TL gibi farklı ücretlere sahip. Metropol İstanbul AVM, Ataş