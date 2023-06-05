Anadolu Yakası AVM listesi ile karşınızdayız. İstanbul Anadolu Yakası Avmler hangileri? Anadolu Yakası'nda kaç tane AVM var? Peki Anadolu Yakası AVM oyun alanları olan AVMler hangileri? Outlet Anadolu Yakası AVM nerede? Anadolu Yakası en büyük AVM hangisi? İstanbul AVM Anadolu Yakası kaç tane? Anadolu Yakası en iyi AVM hangisi? 2 yaş Bebek eğlence yerleri Anadolu Yakası hangi AVM'lerde var? İşte Anadolu Yakasındaki AVM'ler:

Anadolu Yakası AVM Listesi

Uzun zamandır büyük şehirlerde gördüğümüz pazarlar ve alışveriş hanları yerini artık AVM'lere bırakıyor. Birçok markanın farklı mağazalarda satış yaptığı AVM'lerde onlarca mağaza bulunuyor. Çeşitli mağazaların eğlence, giyim, yemek ve sinema sektörleri gibi birçok alana hizmet verdiği alışveriş merkezleri son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Mevcut nüfus yoğunluğu ve AVM sayılarının artması ile birlikte AVM'ler büyük kitlelere hitap eden yerler haline geldi. İstanbul, AVM'lerin en çok açıldığı şehrimiz. Tam 114 AVM, İstanbul'da bulunuyor. İlk AVM'nin açılmasından bu yana pek çok alışveriş merkezi açıldı. Anadolu Yakası da birbirinden güzel pek çok AVM'ye sahip. Sizlere Anadolu Yakası AVM Listesi hazırlamak istedik.

Anadolu Yakası'nda kaç tane AVM var?

İstanbul'da pek çok AVM var. Peki Anadolu Yakası'nda kaç tane AVM var? İstanbul'un Anadolu Yakası'nda toplam 31 tane AVM bulunmaktadır. Ümraniye, Pendik ve Maltepe'de 5'er tane AVM bulunuyor. Ataşehir'de 4 AVM bulunuyor. Üsküdar civarında ise üç tane AVM var. Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli'de ise ikişer tane AVM bulunuyor. Çekmeköy ve Kadıköy'de ise birer tane AVM var.

İstanbul Anadolu Yakası AVM Listesi | Anadolu Yakası Avmler

Acaba Anadolu Yakası'nda hangi ilçelerde AVM'ler var? İstanbul AVM Anadolu Yakası nerelerde? İstanbul AVM'ler Anadolu Yakası adresleri çok merak ediliyor. Liste halinde Anadolu Yakasındaki AVM'ler şöyle:

Optimum Outlet AVM D‐100 Karayolu‐Yenisahra Mah. / ATAŞEHİR

Palladium AVM Halk Caddesi‐Barbaros Mah. / ATAŞEHİR

Kozyatağı Carrefour AVM Kayışdağı Caddesi‐İçerenköy Mah. / ATAŞEHİR

Brandium AVM Dudullu Caddesi‐Küçükbakkalköy Mah / ATAŞEHİR

ACR Loft AVM O‐2 Kavacık Beykoz Bağlantı Yolu‐Acarlar Mah. / BEYKOZ

Kardiyum AVM Turgut Özal Caddesi‐Taşdelen Çamlık Mah / ÇEKMEKÖY

Tepe Natulius AVM Dinlenç Caddesi‐Taşköprü Caddesi ‐Acıbadem Mah / KADIKÖY

İstmarina AVM Turgut Özal Bulvarı‐Kordonboyu Mah. / KARTAL

Anatolium AVM Soğanlık D‐100 Kuzey Yanyol‐Soğanlık Yeni Mah. / KARTAL

Maltepe Park AVM D‐100 Karayolu‐Cevizli Mah. / MALTEPE

Süreyya AVM Sahil Turgut Özal Bulvarı‐Yalı Mah. / MALTEPE

Hilltown AVM Siteler Yolu Sokak‐Aydınevler Mah. / MALTEPE

Ritim İstanbul AVM D‐100 Karayolu‐Cevizli Mah. / MALTEPE

Piazza AVM D‐100 Karayolu‐Tugay Yolu Cad. Cevizli Mah. / MALTEPE

Neomarin AVM D‐100 Karayolu‐Kaynarca Mah. / PENDİK

Pendorya AVM D‐100 Karayolu‐Güzelyalı Mah. / PENDİK

Marintürk AVM Sahil Bulvarı‐Batı Mah. / PENDİK

World Atlantis AVM Osmanlı Bulvarı‐Yenişehir Mah. / PENDİK

Viaport Asya Outlet AVM Dedepaşa Caddesi‐Yenişehir Mah. / PENDİK

Rings AVM Osmangazi Cad.‐Kanuni Cad. Veysel Karani Mah. / SANCAKTEPE

Sancakpark AVM Ankara Caddesi‐İnönü Mah. / SANCAKTEPE

Atlas Park AVM Fatih Bulvarı ‐ Abdurrahmangazi Mah. / SULTANBEYLİ

Plato AVM Fatih Bulvarı ‐ Abdurrahmangazi Mah. / SULTANBEYLİ

Metro Garden AVM Alemdağ Caddesi‐Necip Fazıl Mah. / ÜMRANİYE

Canpark AVM Alemdağ Caddesi‐Yamanevler Mah. / ÜMRANİYE

Akyaka Park AVM Küçüksu Caddesi‐Saray Mah. / ÜMRANİYE

Asya Park AVM Alemdağ Caddesi‐Necip Fazıl Mah. / ÜMRANİYE

Metrocorner AVM Alemdağ Caddesi‐Yukarı Dudullu Mah. / ÜMRANİYE

Capitol AVM Mahir İz Caddesi‐Altunizade Mah. / ÜSKÜDAR

Akasya AVM D‐100 Karayolu‐Acıbadem Mah.) / ÜSKÜDAR

Emaar Square AVM Libadiye Caddesi‐Ünalan Mah / ÜSKÜDAR

Anadolu Yakası outlet AVM | Outlet Anadolu Yakası AVM

İstanbul Anadolu Yakası outlet AVM nerelerde var diye de çok merak ediliyor. Viaport Outlet AVM, Olivium AVM, Optimum AVM, Starcity AVM ve 212 AVM ilk akla gelen otulet alışveriş merkezleri arasında sayılabilir.

Olivium Alışveriş Merkezi

Viaport Asia Outlet Alışveriş Merkezi (Pendik)

Optimum Alışveriş Merkezi

İSTANBUL OUTLET (Bağdat Caddesi)

Starcity AVM

212 AVM

Asya Park AVM

İtopya Kartal Outlet (Bilgisayar)

Viaport alışveriş merkezinde 175 mağaza bulunuyor. Hemen hemen tüm markaların satış noktalarını bulabileceğiniz Viaport'ta ayrıca konumlandırılan yapay gölet ile de güzel bir manzara karşısında yemeğinizi yiyebilirsiniz. Viaport aynı zamanda Lunapark, Karting ve Pony Club gibi aktivite alanlarını da ziyaretçilerine sunmaktadır.

Olivium AVM ilk outlet mağazası olarak kuruldu. Olivium alışveriş merkezinde 140 mağaza bulunmaktadır. Her yaşa hitap eden zengin mağaza karmasına sahip AVM, düzenlediği kampanya ve etkinliklerle de sanatsal ve kültürel faaliyetleri geliştirmektedir. Olivium, Nike, Adidas gibi markaların sezon sonu ürünlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz bir alışveriş merkezi. Ayrıca Türkiye'nin en yüksek tırmanma duvarı Olivium alışveriş merkezinde yer almaktadır. Tek dezavantajı hafta sonları çok kalabalık oluyor.

Optimum alışveriş merkezi, outlet alışveriş merkezlerinden biridir. Sadece sezonda değil, yılın 365 günü uygun fiyatlı olduğu bilinen ve Anadolu yakasının en popüler AVM Outlet listesinin başında yer alan Optimum Mall'da 160'a yakın mağaza bulunuyor. 2010 yılında Avrupa Alışveriş Merkezi Ödülü'nü alan alışveriş merkezinde ayrıca buz pateni pisti, sinema, restoran ve kafe seçenekleri bulunuyor.

Starcity AVM 200'den fazla marka ile hizmet veriyor. İçinde eğlence, sinema ve yemek alanlarının da yer aldığı alışveriş merkezi ayakkabı, giyim, optik, ek aksesuar, takı, sağlık, elektronik ve kozmetik gibi birçok alanda ve markada ürünleri ziyaretçilerine sunuyor. Alışveriş merkezinde uygun fiyatlarla alışveriş imkanının yanı sıra ziyaretçilerine 8 adet sinema salonu, bowling, karting, paintball, çocuk eğlence merkezi ve açık hava eğlence parkı sunulmaktadır.

212 AVM ise 2009 yılında hizmete girdi. 212 AVM her şeyden önce asimetrik dış cephesiyle dikkat çekiyor. İstanbul'un en yeni outlet merkezlerinden biri olan 212 AVM mağazası arasında Damat, Cacharel, Mudo, Herry ve Stefanel gibi markalar da yer alıyor. %80'e varan indirimlerin sunulduğu merkez, ziyaretçilerine Bowling, Playland gibi eğlence alanlarını da sunuyor.

Anadolu Yakası en büyük AVM

Acaba Anadolu Yakası en büyük AVM hangisi diye merak ediliyor. Dubai merkezli gayrimenkul şirketi Emaar’ın ülkemizdeki projesi olan Emaar AVM, Anadolu Yakası en iyi AVM olarak söylenebilir. Emaar Square Mall, Anadolu Yakası'nın en büyük alışveriş merkezi. Emaar Square AVM, 6 kat üzerinde 138.000 metrekare kiralanabilir alanı, 415 mağazası , 52 restaurantı ile en büyük alışveriş merkezi.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, Avrupa’nın en uzun cam terasına sahip Emaar Skyview seyir terası, eğlence müzesi Museum of Illusion, ayakları yerden kesen eğlence The Jump, 4DX Sinema salonları, oyunlarıyla nefes kesen VR ROOM gibi aktivite imkanları için Emaar Square Mall milyonlarca kişinin uğradığı bir alışveriş merkezi.

Anadolu Yakası AVM oyun alanları

Kapalı oyun parkı Anadolu yakası oyun parkları çok merak ediliyor. 2 yaş Bebek eğlence yerleri Anadolu Yakası hangi AVM'lerde var? Kum parkı olan AVM hangisi? Oyun alanı olan AVMler Anadolu Yakası listesi:

Akasya AVM / KidZania İstanbul

Akasya AVM içinde, 10.000 m2'lik alanda, 0-14 yaş arasındaki tüm çocuklara hitap eden oyun alanı. Çocukların meslekleri deneyimlediği çocuklar ülkesi olarak da tarif ediliyor. Çünkü 67'den fazla alanda 120'den fazla mesleğin deneyimlenebildiği bir yer. Pazartesi hariç hafta içi her gün 10:00-16-00 arası, hafta sonu 10:00-20:00 arası açık. Çocuk bileti 450 TL, yetişkin 100 TL. Acıbadem, Akasya Avm No:25A, Üsküdar

Emaar AVM / Emaar Akvaryum

Tam adıyla Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi... Ana Tank, Ormanlar, Nehirler ve Şelelaler, Penguen Adası, Timsah Krallığı ve Hayal Adası gibi bölümleri var. Rakun, mirket, uçan sincap, su samurları gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. Burası her gün 10:00–21:15 arası açık. Çocuk bileti 155 TL, yetişkin bileti 170 TL, 0-3 yaş ücretsiz. Libadiye Cad. No:82/F Emaar AVM -2 Katı, Üsküdar

Metropol İstanbul AVM / Hupalupa

HUPALUPA: Performans, adrenalin ve eğlencenin adresi. Trambolin, Kidventure, Denge Parkuru, Tırmanma Duvarı, Bowling, Çarpışan Arabalar, VR-AR ve Spor Oyunları gibi aktivitelere katılabiliriyorsunuz. Hupalupa, her gün 10:00–21:00 arası açık. Her ünite veya parkur farklı fiyatlandırılmış, trambolin 1 saat 175 TL, tımanma duvarı 30 dk 110 TL, bowling 120 TL gibi farklı ücretlere sahip. Metropol İstanbul AVM, Ataş