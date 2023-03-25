Anadolu Vakfı’nın, güçlü eğitmen kadrosu ile hem öğretmenlerin hem de gençlerin geleceğine katkı sağlamayı hedeflediği Değerli Öğretmenim Programı kapsamında eğitimcilere, “Duygusal Dayanıklılık ve Bilinçli Farkındalık” eğitimi verildi. Türkiye’deki tüm eğitimcilere katılım imkanı sunulan çevrim içi eğitim ve seminer programı kapsamında, 21 Mart Salı günü düzenlenen eğitimde Anadolu Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerle çevrim içi olarak bir araya geldi. Deprem ile başa çıkabilme temasına odaklanan “Duygusal Dayanıklılık ve Bilinçli Farkındalık” eğitimi ile kişilerin yaşamın her ânında, kendi duygu, değer ve inançlarının farkında olarak, kendilerini bütünsel bir şekilde kabul edip iç motivasyonlarını sağlayabilmeleri konusunda destek vermek amaçlandı. Eğitim ile kişilerin hayata karşı seçtikleri tutum ve davranışlarında olumlu düşünebilmelerini sağlamak için farkındalıklarını arttırmak hedeflendi. Anadolu Vakfı, depremin ilk günlerinden bu yana, depremzedelerin ihtiyacı olan malzemeler ile Anadolu Grubu’nun tüm şirketlerinden gönüllü çalışanların bağışlarını, yetkili kuruluşlar aracılığı ile deprem bölgelerine ulaştırdı. Projeleriyle depremden etkilenen paydaşlarının maddi ve manevi ihtiyaçlarına odaklanan Vakıf, depremden etkilenen 100’den fazla bursiyerine ek burs ödemesi yaparak destekte bulundu. Depremzede ve depremden etkilenen bursiyerleri için “Deprem Psikolojisi Etkinliği” düzenleyen Vakıf, ayrıca bursiyerlerine ücretsiz psikolojik destek hattı da sunuyor. Bununla beraber Anadolu Vakfı, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle bursiyerlerin ihtiyacı doğrultusunda bilgisayar kampanyası başlattı. Bu kapsamda toplanan bağışlar ile bursiyerler için bilgisayar alımı yapılacak.

DEĞERLİ ÖĞRETMENİM PROGRAMI HAKKINDA

Değerli Öğretmenim Programı’nda öğretmenlerin; sürekli değişen dünya ve koşullar karşısında fark yaratabilen, araştıran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmaları hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitim Vizyonu” doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yöneticiler ve okul idare ekipleri de katılıyor. Bugüne kadar 190 binden fazla öğretmenin hayatına değer katan Değerli Öğretmenim, 2013 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor. Değerli Öğretmenim Programı kapsamında verilen eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim aracı olan Zoom uygulaması üzerinden devam ediyor.

ANADOLU VAKFI HAKKINDA

Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1979 yılında, Anadolu topraklarından kazandıklarını yine bu toprakların insanları ile paylaşmak ve onlara hep daha iyisini sunabilmek arzusu ile kurulan Anadolu Vakfı, 40 yılı aşkın süredir toplumun sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak için eğitim ve sağlık alanlarında hizmet veriyor.

Anadolu Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak üzere, Türkiye’de 30 binin üzerinde öğrenciye burs imkanı sağladı. Vakıf, aynı zamanda bursiyerlerinin bireysel gelişimlerini ve yetkinlik kazanımlarını destekleyecek çalışmalar yapıyor.

Anadolu Vakfı, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile de 60 bine yakın ihtiyaç sahibi hastaya 700 binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti sundu.