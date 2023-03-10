Deprem bölgesinde yaşayan ve felaketten etkilenen 100’den fazla bursiyerine maddi ve manevi destek çalışmalarını sürdüren Anadolu Vakfı, bursiyerleri için “Deprem Psikolojisi” etkinliği düzenledi. Uzman Klinik Psikolog katılımıyla gerçekleştirilen iki saatlik çevrimiçi etkinlikte; deprem travmalarından, bu travmalar ile yaşamanın ve başa çıkabilmenin yollarından bahsedildi.

Kurulduğu 1979 yılından bu yana burs ve çeşitli gelişim programları ile eğitime katkıda bulunmaya devam eden Anadolu Vakfı, depremin ardından, afetten etkilenen bursiyerlerine ek maddi yardımın yanı sıra psikolojik olarak da destek vermeyi hedefliyor. Vakıf, 10 Mart tarihinde hem depremzede bursiyerleri hem de depremden psikolojik olarak etkilenen tüm bursiyerleri için “Deprem Psikolojisi” etkinliği düzenledi

“Bursiyer Eğitim ve Gelişim Programları” kapsamında, Uzman Klinik Psikolog katılımıyla gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte deprem travmalarından bahsedilerek bu travmalar ile yaşamanın ve başa çıkabilmenin yolları konu edildi. Etkinlik, gençlerin duygu ve düşüncelerini paylaştığı, akıllarına takılan sorulara çözüm aradığı soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Anadolu Vakfı depremin ilk günlerinden başlayarak, depremzedelerin ihtiyacı olan malzemeler ile Anadolu Grubu’nun tüm şirketlerinden gönüllü çalışanların bağışlarını, yetkili kuruluşlar aracılığı ile deprem bölgelerine ulaştırdı. Vakıf ayrıca, deprem bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen 100’den fazla bursiyerine ek burs ödemesi yaparak yardımda bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi