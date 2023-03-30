Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes ile Virtus Bologna arasındaki maç, her iki takım için de önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor. Anadolu Efes, son 3 maçta Play-Off hattına giremedi ve galibiyete ihtiyacı var. Virtus Bologna ise 5 maçlık yenilgi serisinden sonra, sezonu iyi bir sonuçla tamamlamak istiyor. İlk yarıda oynanan maçı kazanan Anadolu Efes, Dunston'un sakatlığı nedeniyle kadrosunda yer alamayacak. Karşılaşma, heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak.

Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes ile Virtus Bologna arasındaki maç bu akşam oynanacak. Karşılaşma, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20:30'da başlayacak. Maçın canlı yayını, S Sport ekranlarından izlenebilecek.