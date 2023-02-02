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Avrupa Ligi'nde ise 542. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 541 mücadelenin 292'sini kazandı, 249'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 789 karşılaşmada 449 galibiyet ve 340 yenilgi yaşadı.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 46 maçın 24'ünü Anadolu Efes, 22'sini ise Olympiakos kazandı.

Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Olympiakos ise Real Madrid'in averajla önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 9. sırada bulunuyor.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.