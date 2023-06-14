Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes, yarın ikinci maçta Pınar Karşıyaka'yla sahasında karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
İzmir ekibi, normal sezonda oynanan 2 maçta da rakibini mağlup etmeyi başarırken, serinin dün oynanan ilk maçında Anadolu Efes sahasında 82-78 kazanarak 1-0 öne geçti.
3. maç, Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
Seride 3 galibiyete ulaşan ekip, 2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu olacak.Kaynak: AA